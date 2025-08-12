Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Streamer tem celular furtado durante transmissão ao vivo, no RJ; veja vídeo

Renato Azevedo ajudava vendedores de polvilho quando a ocorrência aconteceu

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem de uma pessoa na estrada vendendo produtos na madrugada, com carros passando, relacionada a uma oferta de sobrevivência e financiamento com previsão de termino em duas semanas.
Legenda: Caso foi registrado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O streamer Renato Azevedo teve o celular furtado enquanto fazia uma transmissão ao vivo, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (11).

Renato estava em um carro acompanhado do primo dele. Em determinado momento da transmissão, ele para em um sinal e é abordado por dois vendedores ambulantes. Um deles tenta vender um pacote de polvilho por R$ 2.

"Aquela forcinha para o teu amiguinho: R$ 2 o polvilho. Trabalhador, desde cedo na luta, paizão", diz um dos suspeitos. Renato decide comprar, e oferece uma nota de R$ 10.  "Brigadão, fica com Deus. Valeu, chefe", agradece o ambulante.

Segundos depois, outro vendedor aparece, e pergunta se o primo de Renato é famoso. Antes de responder, o homem aproxima o celular do vendedor e diz: "Manda um abraço...", mas é interrompido pelo furto do celular.

Veja o momento do furto

Suspeitos foram presos

Após a ocorrência, a transmissão original foi encerrada. Segundo o g1, a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) identificou os suspeitos na Favela do Batan, ainda na noite de segunda, e os conduziram até 33ª DP (Realengo), onde o caso foi registrado.

Ainda na noite de segunda, Renato fez outra transmissão em que mostra o momento da prisão dos vendedores. Ele também conseguiu recuperar o celular. "Aí, comédia, sou famoso. Otário. Pega o meu telefone agora", debochou.

Renato Azevedo ficou conhecido em 2024, após anunciar que vendia "Matte Afrodisíaco da Madonna" durante a passagem da cantora pelo Brasil. "É o mate afrodisíaco da Madonna, aumenta a libido, a aptidão física e muito mais. O segredo é o cravo e a canela", anunciava ele.

