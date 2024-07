Jovem que faz tratamento contra neuralgia do trigêmeo recebe alta de hospital em MG

Carolina Arruda, jovem de 27 anos diagnosticada com neuralgia do trigêmeo e que convive com a "pior dor do mundo" há 11 anos, recebeu alta hospital da Santa Casa de Alfenas, em Minas Gerais, nesta segunda-feira (22). As informações são do g1.

Segundo o médico Carlos Marcelo de Barros, o pedido de alta foi solicitado pela jovem. Após análise médica, a equipe determinou a liberação "adequada", pois a paciente não teria outra proposta terapêutica no hospital até o próximo passo do tratamento.

Veja também País Balão cai e causa estragos em bairro de São Paulo País Morre Carla Gabola, conhecida como 'Influencer dos Concursos', após complicações em cirurgia

"Este período de internação foi fundamental para a equipe médica tomar total conhecimento do caso clínico da paciente e, assim, delinear o melhor tratamento possível para alívio da dor", declarou o médico.

No entanto, a paciente já tem data de retorno: ela será internada novamente na próxima sexta-feira (26). O motivo da nova internação é uma cirurgia de implante dos neuroestimuladores que devem bloquear a passagem de dor até o cérebro, marcada para sábado (27).

ENTENDA O PROCEDIMENTO

Durante a cirurgia, serão implantados neuroestimuladores na medula espinhal e no Gânglio de Gasser. Esses dispositivos possuem alta tecnologia e podem estimular o nervo. A previsão é que a aplicação do implante ocorra no próximo 27 de julho.

"Espera-se que [os neuroestimuladores] sejam bastante efetivos no tratamento da dor dela. Não há grande número de casos [com esses dispositivos] no mundo, até porque casos como dela são raros, mas a descrição dos casos já feitos foi muito boa”, afirmou Carlos Marcelo.

O que é neuralgia do trigêmeo?

A neuralgia do trigêmeo é comparada a choques elétricos e até a facadas. O trigêmeo é um dos maiores nervos do corpo humano e é sensitivo, ou seja, controla as sensações que se espalham pelo rosto. Ele tem esse nome porque se divide em três ramos:

oftálmico;

maxilar, que acompanha o maxilar superior;

mandibular, que acompanha a mandíbula ou maxilar inferior.

A dor provocada pela condição é incapacitante e impede que a pessoa consiga fazer atividades simples do dia a dia.

Diagnóstico de Carolina Arruda

O neurocirurgião Marcelo Senna, profissional com ampla experiência no diagnóstico de neuralgia do trigêmeo e que atendeu a jovem há 7 anos, conta que, quando foi procurado, ela já convivia com as dores há quatro anos e tinha passado por vários médicos.

"A neuralgia do trigêmeo não aparece em um exame de imagem. Então, ouvir o histórico dela, as queixas e como os episódios de dor ocorriam foram fundamentais para fechar o diagnóstico, que na idade em que ela estava é extremamente raro. A doença acomete principalmente adultos e idosos em uma faixa etária de 50 a 80 anos", afirmou.

Após o diagnóstico, a jovem já realizou vários tratamentos com outros médicos e cirurgias, como descompressão microvascular, rizotomia por balão e duas neurólises por fenolização, mas sem alívio que trouxesse qualidade de vida para ela.

Mas, embora esses tratamentos não tenham surtido efeitos positivos na jovem, Marcelo Senna ressaltou que a maioria dos pacientes responde bem ao acompanhamento medicamentoso.