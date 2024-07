Balão cai e causa estragos em bairro de São Paulo

Um balão caiu sobre uma fiação elétrica na madrugada desta segunda-feira (22), em Aricanduva, São Paulo, e causou danos a uma creche. Além disso, o incidente também fez com que um carro fosse arrastado e uma motocicleta fosse erguida em um poste. O caso é investigado pela Polícia Civil. Informações são do O Globo.

Imagens da queda do balão foram registradas e circulam nas redes sociais. No vídeo, é possível ver o artefato em chamas, caindo lentamente em via pública.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) comentou que três viaturas foram deslocadas para atender à ocorrência, que não deixou vítimas. A pasta também afirmou que uma investigação foi aberta, por meio da Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente, para identificar os envolvidos. Isso porque, conforme a Lei de Crimes Ambientais, soltar balões é considerado crime.

Incêndios provocados por queda de balão

O Corpo de Bombeiros de São Paulo atendeu, neste ano, ao menos 15 ocorrências de incêndio causadas por queda de balão. Além disso, segundo O Globo, a Polícia Militar Ambiental afirmou que apreendeu até 35 balões até o momento.

A Enel de São Paulo informou ainda que a queda do balão chegou a impactar três linhas de alta tensão e alguns circuitos de média tensão.