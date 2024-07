Vestido de Homem-Aranha, recreador briga e empurra agressor em trilhos do metrô de BH

Um homem, vestindo o figurino do personagem Homem-Aranha, se envolveu em uma discussão, na noite de sábado (20), em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Conforme relatório da Polícia Militar, ele foi agredido por uma pessoa e, como reação, a empurrou nos trilhos do metrô.

Aos agentes de segurança, o intérprete do super-herói contou que atua como recreador e estava usando o figurino porque acabara de sair do trabalho. No relato, ele disse conversar com uma pessoa quando foi abordado e intimidado pelo suspeito. As informações são do portal Uol.

Conforme o animador, o homem tinha falas desconexas. Ele teria chegado a se afastar após uma primeira aproximação, mas voltou a gritar e teria agredido fisicamente o rapaz fantasiado. "Se você é o Homem-Aranha, eu sou o Batman", teria dito, conforme o profissional.

Segundo o relatório da PM, o recreador foi agredido com chutes e socos, além de ter a máscara quebrada. Na ocasião, o homem revidou os golpes e acabou jogando o indivíduo nos trilhos, para, conforme ele, afastá-lo.

O suspeito foi contido e algemado por seguranças do local após a segunda abordagem ao profissional. Ele foi levado a uma unidade saúde para receber atendimento médico, informou a PM. O recreador não quis receber auxílio médico, detalhou a autoridade.

O caso foi protocolado na Polícia Civil, e os dois homens registraram um termo circunstanciado de ocorrência de vias de fato/agressão. Eles foram liberados após assinarem um termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal.