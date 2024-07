Raquel Cattani morava em região isolada a mais de 40km do município mais próximo; veja o que se sabe

A casa onde a produtora rural Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi encontrada morta na última sexta-feira (19) fica em uma região isolada, a mais de 40km de distância da cidade mais próxima, que é Tapurah, em Mato Grosso.

O imóvel faz parte de um conjunto de sítios de cerca de 50 hectares. O corpo de Raquel, de 26 anos, foi encontrado com mais de 30 facadas na zona rural de Nova Mutum. A área urbana da cidade, porém, fica a cerca de 160km da propriedade rural.

Vítima tentou se defender

Informações da Perícia Oficial e Identificação Técnica revelam que algumas das lesões indicam que ela tentou se defender.

A perícia identificou amostras de DNA e digitais e deve confrontar as provas para descartar ou confirmar suspeitas. Apesar de não haver câmeras de segurança na casa, imagens de câmeras de monitoramento nas proximidades podem auxiliar nas investigações, identificando veículos que passaram pela entrada da propriedade em horários próximos ao que ela foi assassinada.

Ainda segundo a perícia, Raquel morreu na noite de quinta-feira (18). O corpo da empresária foi encontrado na manhã desta sexta-feira pela própria mãe. Raquel tinha dois filhos, um menino de seis anos e uma menina de três anos. As crianças estavam com o pai, ex-marido de Raquel Cattani.

Casa estava revirada

O quarto onde a vítima foi encontrada estava completamente revirado, assim como a sala. Uma televisão foi quebrada, e de acordo com a Polícia Civil, uma moto e um celular que pertenciam à Raquel Cattani foram levados do local.

Participação do ex-marido é descartada

A investigação policial segue em curso para determinar as circunstâncias do assassinato e quem poderia ter cometido o crime. Romero Xavier, ex-marido da empresária, foi ouvido após saber do caso, e a participação dele foi descartada.

A propriedade onde Raquel morava com os filhos fica a cerca de 2 km de onde o pai Gilberto Cattani mora com a esposa.