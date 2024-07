Perícia aponta que Raquel Cattani foi morta com mais de 30 facadas e lutou contra o assassino em MT

A empresária do ramo de queijos artesanais Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL-MT), foi morta com mais de 30 facadas por volta das 21 horas de quinta-feira (18), apontou a perícia.

O corpo dela, no entanto, só viria a ser encontrado na manhã de sexta-feira (19) no quarto da casa onde ela morava no distrito de Pontal do Marape, no município de Nova Mutum, no interior do Mato Grosso.

A suspeita inicial de que a mulher de 26 anos teria sido morta a tiros foi descartada pela perícia mato-grossense. Segundo o perito Jomar Silva Magalhães, que esteve na cena do crime — a casa onde Raquel morava com a família, incluindo os dois filhos, de 3 e 6 anos — foi encontrada com diversos cômodos revirados e com muitas manchas de sangue.

"Diversas manchas de sangue no local e diversas lesões. Foram coletadas amostras de DNA para tentar chegar ao agressor, mas sabemos que a vítima tentou resistir. Foram mais de 30 lesões de arma branca no corpo", explicou o perito ao portal g1.

O quarto onde a vítima foi encontrada estava completamente revirado, assim como a sala. Uma televisão foi quebrada, e de acordo com a Polícia Civil, uma moto e um celular que pertenciam à Raquel Cattani foram levados do local.

A investigação policial segue em curso para determinar as circunstâncias do assassinato e quem poderia ter cometido o crime. Romero Xavier, ex-marido da empresária, foi ouvido após saber do caso, e a participação dele foi descartada.

A propriedade onde Raquel morava com os filhos fica a cerca de 2 km de onde o pai Gilberto Cattani mora com a esposa. O corpo da empresária foi encontrado na manhã desta sexta-feira pela própria mãe.