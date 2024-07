Presos fazem motim em penitenciária de Franco da Rocha, na Grande SP

Detentos da Penitenciária I de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, fizeram um motim no fim da manhã deste sábado, 20, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Os presos teriam inclusive começado um incêndio dentro do presídio.



Em publicação em seu site oficial, o Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo/Policiais Penais (Sindasp-SP) afirmou que, segundo informações preliminares, alguns funcionários e familiares de presos teriam sido feito reféns, mas a SAP nega.

"O Grupo de Intervenção Rápida, formado por agentes penitenciários, está atuando no local. Não há reféns", afirmou a pasta, em nota.



A Secretaria da Administração Penitenciária informou ainda que equipes do Corpo de Bombeiros também atuam para apagar o fogo provocado pelos presos. A Polícia Militar, além disso, está na área externa para prestar apoio no atendimento à ocorrência.



A Penitenciária I de Franco da Rocha tem 1.398 detentos, segundo balanço atualizado nesta sexta-feira, 19, no site da SAP. Inaugurada em 1998, a unidade fica na Rodovia Edgar Máximo Zambotto e possui mais de 6 mil metros quadrados de área construída.