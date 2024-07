Helicóptero do Corpo de Bombeiros faz pouso forçado no Rio Araguaia, em Goiás

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros fez um pouso forçado às margens do Rio Araguaia, próximo à Itacaiú, distrito de Britânia, em Goiás. Segundo a corporação, que atendeu a ocorrência na manhã deste sábado (20), o piloto teve apenas ferimentos leves.

Cinco bombeiros militares e um militar da Marinha estavam a bordo do helicóptero no momento do acidente, mas cinco deles não apresentaram ferimentos. Conforme informações dos Bombeiros, publicadas pelo portal g1 Goiás, as causas do pouso de emergência estão sendo investigadas.

Pessoas que estavam nas praias do rio relataram susto com o pouso forçado. Imagens do momento, que circularam nas redes sociais, mostram o helicóptero dentro da água enquanto uma mulher relatava que achava que a aeronave cairia em cima das pessoas.

Os Bombeiros ainda informaram que o helicóptero não atendia nenhuma ocorrência no momento da queda. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) não revelou, até então, detalhes sobre o ocorrido.