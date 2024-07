Viúva de noivo atropelado pede ajuda para procurar influencer foragido

Bruna Villarinho Toshira, viúva do fisioterapeuta Fábio Toshiro, moro atropelado horas após o casamento, pediu nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), ajuda para encontrar o suspeito. Apontado como autor do crime, Vitor Vieira Belarmino está foragido.

"Capital, interior, seja onde for! Nós não sabemos onde este indivíduo está, então compartilhem a cara dele. Qualquer informação é bem-vinda! Compartilhem para acharmos quem matou o meu marido no dia do nosso casamento", escreveu.

A viúva também compartilhou publicações de outros internautas com a foto de Vitor.

O casal estava junto há seis anos. No instagram, Bruna disse que o amor deles é "além dessa vida". "Quando chegar a hora do nosso reencontro, vou te abraçar muito, ficar novamente grudada com você e vou querer saber de tudo. Amor além da vida", escreveu.

Entenda

Fábio Toshiro Kikuda e a noiva Bruna Villarinho estavam juntos há 6 anos e casaram em 13 de julho, na capital fluminense. Horas após a festa de casamento, os dois deixaram as malas em um hotel na Avenida Lúcio Costa, no bairro Recreio dos Bandeirantes, e saíram para caminhar pela orla. Os detalhes são do portal g1.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que, ao atravessarem a via de mãos dadas, os recém-casados foram surpreendidos pela tragédia.

Nas imagens, o fisioterapeuta parece se desequilibrar, sendo atropelado por um veículo que, segundo testemunhas, estaria em alta velocidade e praticando direção perigosa. Ele faleceu ainda no local.

Foto: reprodução

Segundo as investigações, o motorista do carro, identificado como uma BMW de cor branca, seria o influenciador Vitor Vieira Belarmino. O automóvel foi encontrado pelas autoridades com marcas que condizem com a colisão, em um condomínio no mesmo bairro do crime.

Ele teve a prisão decretada e está atualmente foragido. A Polícia divulgou um cartaz para auxiliar na busca pelo suspeito.