Veja o que se sabe sobre caso do influencer Vitor Belarmino, suspeito de matar noivo após casamento

O influenciador Vitor Vieira Belarmino é procurado pelas autoridades do Rio de Janeiro, após ter a prisão decretada por suspeita de ter atropelado e matado o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuda, de 42 anos, no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O caso, registrado no último sábado (13), aconteceu horas após a vítima casar.

Abaixo, o Diário do Nordeste reuniu as principais informações sobre o que se sabe, até esta manhã de terça-feira (16), sobre o caso.

Como foi o atropelamento

Fábio Toshiro Kikuda e a noiva Bruna Villarinho estavam juntos há 6 anos e casaram no último fim de semana, na capital fluminense. Horas após a festa de casamento, os dois deixaram as malas em um hotel na Avenida Lúcio Costa, no bairro Recreio dos Bandeirantes, e saíram para caminhar pela orla. Os detalhes são do portal g1.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que, ao atravessarem a via de mãos dadas, os recém-casados foram surpreendidos pela tragédia.

Nas imagens, o fisioterapeuta parece se desequilibrar, sendo atropelado por um veículo que, segundo testemunhas, estaria em alta velocidade e praticando direção perigosa. Ele faleceu ainda no local.

Segundo as investigações, o motorista do carro, identificado como uma BMW de cor branca, seria o influenciador Vitor Vieira Belarmino. O automóvel foi encontrado pelas autoridades com marcas que condizem com a colisão, em um condomínio no mesmo bairro do crime.

Ele teve a prisão decretada e está atualmente foragido. A Polícia divulgou um cartaz para auxiliar na busca pelo suspeito.

Omissão de socorro

As apurações indicam que, com o impacto da colisão, o corpo de Fábio foi projetado para o interior do veículo. No entanto, os ocupantes do carro teriam o retirado e o colocado na via, fugindo em seguida. Além do suspeito, a Polícia afirma que havia outras cinco mulheres no automóvel.

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São Paulo, que estava hospedado no mesmo hotel que a vítima, foi o primeiro a chegar no local do incidente. Conforme o relato do profissional da saúde, quando chegou perto de Fábio, o motorista já não estava mais no local.

Motorista estava embriagado?

Ao analisar o carro após o atropelamento, a Polícia encontrou taças quebradas e manchas de vinho no interior e na parte externa da BMW. Segundo a perícia, uma das manchas estava na porta do veículo.

No pedido de prisão encaminhado para a Justiça, o delegado responsável pelo caso ressaltou que o motorista "possivelmente" estava realizando o consumo de bebida no carro, já que foi encontrado álcool dentro e fora do veículo.

Segundo as cinco mulheres, que estariam no automóvel no momento do atropelamento, Vitor Vieira Belarmino não foi visto consumindo drogas ou bebida alcoólica, e estaria a uma velocidade de 70 km por hora.

Quem é Vitor Belarmino

Conforme a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Vitor é atleta de futebol freestyle e tem mais de 280 mil seguidores no Instagram, onde compartilha imagens do dia a dia, incluindo carros de luxo, incluindo a BMW utilizada no acidente. Após o crime, o perfil do influenciador na rede social se tornou privado.