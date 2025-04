Jaguatirica exibida nas redes por influencer é apreendida no Pará pelo Ibama

Uma jaguatirica (Leopardus pardalis) que vivia em uma fazenda no município de Uruará, no Pará, foi resgatada por agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ela era exposta em vídeos da influenciadora Luciene Cândido, que foi multada em R$ 10 mil.

A apreensão ocorreu na última segunda-feira (14) após denúncia de que a mulher que vive na zona rural estava utilizando a imagem do animal em redes sociais, para fins de monetização. A autuação tem com base a Lei de Crimes Ambientais (9.605/1998), que proíbe a posse em cativeiro e a exploração de animais silvestres sem autorização legal.

Luciene também foi notificada a retirar as imagens das redes sociais, com multa diária em caso de descumprimento. Porém, até esta quinta-feira (17), era possível acessar o conteúdo com o felino em seu Instagram.

O que era compartilhado nas redes

Nos vídeos publicados nas contas da influenciadora, Pituca, como era chamada a jaguatirica, aparece em situações impróprias para um animal silvestre, como no colo da influenciadora, deitada na cama, interagindo com cães, gatos, galinhas e até com um cavalo. Além disso, ela estaria sendo alimentada com uma dieta inadequada à sua espécie.

Legenda: Luciene postava imagens em que a jaguatirica Pituca interagia com ela como um pet Foto: Reprodução/Instagram

O que foi constatado pelo Ibama

Os agentes do Ibama também constataram que os cães da fazenda apresentavam sinais de leishmaniose, doença que pode ser transmitida a felinos e humanos, com risco de morte. Durante a vistoria, a jaguatirica foi encontrada em cima de um guarda-roupa em um quarto da residência.

O animal tinha livre acesso à casa, inclusive a áreas onde eram armazenados herbicidas, colocando sua saúde em risco. Pituca foi encaminhada a um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, onde passará por um processo de reabilitação antes de ser reintroduzida à natureza.

Qual a origem do animal?

Ainda não se sabe a origem da jaguatirica. “O animal pode ter sido vítima da caça da mãe ou ela pode ter se ausentado para buscar alimento e ele foi subtraído do habitat, o que configura crime”, afirma o superintendente do Ibama no Pará, Alex Lacerda de Souza.

“Animais silvestres devem ser mantidos na natureza e não em contato com animais domésticos nem seres humanos. Só assim garantiremos a conservação dessas espécies”, conclui Souza.

Pituca atraia centenas de seguidores

Luciene tem, se somados, mais de 800 mil seguidores entre seus perfis do Instagram, Facebook e TikTok. Ela já acumula mais de nove milhões de curtidas. Nos vídeos publicados pela mulher, é possível ver a jaguatirica dentro de casa, convivendo com outros animais, acompanhando atividades domésticas e até deitada na cama.

A família afirma ter salvo o animal durante uma queimada e que ele estaria ferido. Em publicação após Pituca ser levada, Luciene afirmou que muitos outros animais silvestres são expostos em redes sociais.

“O que mais tem aí é animal silvestre na rede social. Tá certo que eu não tenho autorização, e tal, mas eu salvei a vida dela. Eu salvei a vida dela, não fui na natureza caçar ela para levar para casa”.