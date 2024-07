Aspirador de pó explode e deixa homem morto na região metropolitana de BH

Um homem faleceu após ser atingido pela explosão de um aspirador de pó nessa segunda-feira (15), próximo de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O caso foi registrado no bairro Felipe Cláudio de Sales, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana.

As informações foram confirmadas pelo jornal Estado de Minas. Segundo o corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a vítima usava o aparelho quando aconteceu a explosão, o que acabou causando uma fratura na caixa craniana.

A morte do homem foi confirmada ainda no local, após atendimento de uma equipe dos bombeiros e da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Causa da explosão é incerta

Conforme detalhes publicados pelo Estado de Minas, o corpo da vítima ficou aos cuidados de uma guarnição da Polícia Militar, responsável por aguardar a chegada da perícia. Até o momento, não se sabe o que causou a explosão.

A Polícia Civil relatou, por meio de nota, que o corpo foi removido ao Posto Médico-Legal da região para ser submetido a exames. "A PCMG aguarda a finalização dos laudos que subsidiarão a investigação que apura a causa e circunstâncias da morte", confirmou o comunicado.