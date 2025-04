Lotofácil 3370: duas apostas acertam números e levam R$ 4,1 milhões; veja detalhes

Duas apostas acertaram os 15 números na Lotofácil concurso 3370, sorteados nessa quarta-feira (16), e levaram o prêmio de R$ 4,1 milhões cada. Ambos os jogos vencedores foram realizados presencialmente no estado de São Paulo, sendo um deles no formato simples e outro no bolão.

Os números sorteados na Lotofácil de concurso 3370 foram: 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25.

Os ganhadores realizaram os jogos nas cidades de Guarulhos e de São Paulo. Nesta localidade, os apostadores formaram um bolão com 13 cotas para indicar 20 números, acertando 15 deles. Já o outro, uma aposta simples, escolheu exatamente os números sorteados.

Ao todo, a Caixa Econômica Federal pagará R$ 4.192.450,86 para cada aposta vencedora.

Além dos dois ganhadores do prêmio principal, outros 540 jogos acertaram 14 números, sendo três deles do Ceará, faturando o valor de R$ 2.111,95 cada.

A próxima Lotofácil é o concurso 3371, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhões, prevista para ser sorteada na noite desta quinta-feira (17), às 20h.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,00 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,00. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, custando R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h.

