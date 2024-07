Influenciador está foragido após atropelar e matar homem que tinha acabado de se casar

O influenciador Vitor Vieira Belarmino está foragido após atropelar e matar um homem na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (13). Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, ele dirigia uma BMW na avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, quando atingiu Fábio Toshiro Kikuta, que saía de um hotel após o próprio casamento.

Fábio e a esposa se casaram em um sítio em Guaratiba e saíram da festa às 22h, em direção ao hotel. Segundo familiares, o casal deixou as malas no quarto do estabelecimento e desceu para seguir com a comemoração. Fábio estava atravessando a avenida quando foi atingido pelo carro, às 23h37.

Veja também País Cantor morre ao receber abraço e sofrer descarga elétrica em palco no Pará País Menina de 9 anos é atingida por tiro acidental de arma do pai e morre em SP

Uma testemunha afirmou que o corpo de Fábio foi projetado para o interior do carro, mas os ocupantes do veículo o retiraram e o colocaram na via para, então, fugir do local.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Vitor é atleta de futebol freestyle e tem mais de 280 mil seguidores no Instagram, onde compartilha imagens do dia a dia, incluindo carros de luxo como a BMW utilizada no acidente que vitimou Fábio Toshiro. Após o crime, o perfil do influenciador na rede social se tornou privado.