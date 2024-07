Cantor morre ao receber abraço e sofrer descarga elétrica em palco no Pará

Um homem morreu na noite deste sábado (13), em um hotel de Salinópolis, no Pará, após levar um choque depois de uma descarga elétrica. Ayres Sasaki, de 35 anos, era cantor e se apresentava no palco do estabelecimento no momento em que a fatalidade ocorreu.

Segundo o UOL, a morte aconteceu após uma pessoa, que estava com o corpo molhado, abraçar o artista durante o show, ocasionando a descarga elétrica. O músico morreu no local.

Até o momento, o hotel onde o acidente ocorreu não se pronunciou sobre o assunto. A tia do cantor, Rita Matos, informa que as circunstâncias do acidente ainda serão esclarecidas. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Salinópolis.

Além de cantor, Sasaki, como era conhecido, também era arquiteto e urbanista, com atuação no município de Aurora (PA). Ele deixa a esposa, Mariana Sasaki.