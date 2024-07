Jornalista carioca Sérgio Cabral, um dos fundadores d'O Pasquim, morre aos 87 anos no RJ

O jornalista, escritor, compositor e pesquisador carioca Sérgio Cabral morreu na manhã deste domingo (14), aos 87 anos. A informação foi compartilhada por Sérgio Cabral Filho, ex-governador do Rio de Janeiro, nas redes sociais.

Sérgio Cabral tinha diagnóstico de Mal de Alzheimer e estava internado em um hospital na capital fluminense há três meses.

“Peço que orem por ele, pela alma dele. Por tudo o que ele fez no Rio de Janeiro e no Brasil. Pela música e pelo futebol, pela família linda que ele construiu", escreveu o filho no Instagram.

O jornalista passou por veículos como Diário da Noite e Jornal do Brasil. Foi também um dos criadores do célebre O Pasquim, chegando a ser preso durante a ditadura militar pelo trabalho no jornal.

Como pesquisador e escritor, Sérgio Cabral foi um nome importante ligado à cultura, em especial ao samba. Como jornalista, cobriu desfiles de escolas de samba, além de também ter atuado como jurado e comentarista de carnaval.

Além do foco em samba, o jornalista também assinou as biografias de importantes nomes da arte do País, como Tom Jobim, Nara Leão e Grande Otelo, entre outros.

Na política do Rio de Janeiro, foi eleito vereador da capital fluminense e também atuou como conselheiro do Tribunal de Contas do município.