Prefeito de Potengi, Edson Veriato morre aos 38 anos

O prefeito de Potengi (na região do Cariri), Edson Veriato da Silva (PT), faleceu neste sábado (13), aos 38 anos. Ele lutava contra um câncer de estômago.

Edson foi o primeiro prefeito pelo Psol no Ceará, com quase 59% dos votos, no último pleito municipal. À época, ele ficou conhecido por não ter paletó para a cerimônia de posse.

Um ano após o início do mandato, Edson trocou de sigla e se filiou ao Partido dos Trabalhadores, em janeiro de 2022.

Antes agricultor, radialista e ativista comunitário, atualmente Edson era estudante de Direito.

Em maio, quando completou 38 anos, ele relembrou sua condição de saúde: “enfrento uma batalha pessoal contra o câncer de estômago. Essa doença trouxe novas dificuldades, mas também reafirmou meu compromisso com a vida e com aqueles que amo. Cada dia é uma nova oportunidade de lutar, não apenas por mim, mas por minha família e por Potengi”.

Nos últimos dois meses, ele aparecia em postagens utilizando máscaras descartáveis e visivelmente mais magro.

Edson deixa a esposa, Claudiana Veriato, e as filhas Sophia e Maria Elis.

O governador Elmano de Freitas, também do PT, homenageou Veriato em postagem. “Lamento profundamente a morte do amigo e prefeito de Potengi, Edson Veriato, do nosso Partido dos Trabalhadores. Ele deixa um legado de grandes realizações no município do Cariri. Meus sentimentos a todos os familiares, amigos e à população de Potengi”, escreveu.

Em nota, o Diretório Estadual do PT Ceará lamentou o falecimento. “Lamentamos profundamente a partida precoce do nosso companheiro aguerrido e prefeito do município de Potengi, Edson Veriato. Edson deixa seu legado de resistência, amor pelas pessoas e pela vida. Aos familiares, amigos e conterrâneos nossos sinceros votos de pesar”, declarou.

O prefeito de Campos Sales, João Luiz Lima, também em postagem, se referiu a Edson como um “amigo querido e líder exemplar”. “Sua ausência será atendida por todos nós. Que descanse em paz”, escreveu.