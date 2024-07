Desembargadora Maria Iracema do Vale é anunciada como a nova juíza auxiliar da presidência do TSE

A desembargadora cearense Maria Iracema Martins do Vale, do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), foi anunciada, nesta sexta-feira (12), como a nova juíza auxiliar do Gabinete da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob a liderança da ministra Cármen Lúcia.

Uma publicação de homenagem à magistrada foi feita nas redes sociais do órgão, que desejou sucesso na nova função.

A desembargadora já foi presidente do TJCE, durante o período entre 2015 e 2017, e foi a primeira magistrada cearense a ocupar o cargo de conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2017. Além disso, ela foi eleita ouvidora-geral do CNJ em 2018 e atuou como juíza auxiliar da Presidência do Conselho entre 2019 e 2020.

Carreira

No TJCE, Maria Iracema do Vale já foi presidente de câmaras internas e ouvidora da Casa. Depois, ela chegou à Corregedoria, vice-presidência e presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Na sequência, passou a presidir o Tribunal de Justiça do Estado, sendo a segunda mulher na história a ocupar o cargo.

Um de seus maiores feitos foi a implantação da Casa da Mulher Brasileira, partindo da necessidade de enfrentar a violência contra as mulheres.