Casal junto há quase 70 anos morre em intervalo de sete horas no Interior de SP

Um casal de idosos morreu com uma diferença de sete horas, no último domingo (7), em Itu, Interior de São Paulo. Juntos há 68 anos, Paolo, de 91 anos, e Concetta Oppici, 90, tinham o mesmo diagnóstico de insuficiência respiratória. Eles faleceram dois dias antes do aniversário de casamento, que ocorreu na última terça-feira (9).

"É uma dor grande, mas, pela história de amor, todo o cuidado, todo o carinho que a gente deu para eles em vida, sempre fazendo o melhor, nos deixa confortáveis de que realmente é Deus e que a hora deles chegou", afirma Paulo André, neto do casal, ao g1.

Paolo e Concetta estavam sedados desde o início da internação. A mulher foi a primeira a falecer, às 2h55. Às 10h, Paolo morreu sem saber do falecimento da esposa. O velório e enterro do casal ocorreu em Itu, onde viveram por 30 anos.

História de amor

Mesmo sem se conhecer, o casal imigrou da Itália, em 1954, em navios diferentes para São Paulo. Paolo era da região de Parma e Concetta de Toscana.

Eles se casaram em 1955, na capital de São Paulo. Há 30 anos, o casal foi morar em Itu. Paolo era empreiteiro e Concetta dona de casa.

"Ela cuidava muito dele, então ela falava para ele beber água o dia todo, porque ele tinha dificuldade. [Falava] para sentar direito, enfim, ela vigiava ele o dia inteiro, mas era aquela cumplicidade. Eles eram muito preocupados um com o outro", relembra o neto.

Eles deixam quatro filhos, sete netos e cinco bisnetas. "Eles deixaram um legado. Principalmente em relação aos valores, à ética, ao amor entre a família", completa.