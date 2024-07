Caso Camille Vitória: polícia acha roupas íntimas de jovem desaparecida em casa de suspeito no RJ

As roupas íntimas femininas de Camille Vitória, 21 anos, foram encontradas pela Polícia Civil na casa do suspeito do desaparecimento da jovem. Conforme o GLOBO, no local também havia preservativos, medicamentos para disfunção erétil, comprovantes de pix e cartões de crédito e débito de mulheres.

O suspeito trabalha em um clube em Anchieta, no Rio de Janeiro, sendo o mesmo local em que Camille fazia serviço de freelancer. Ele sumiu depois da repercussão do desaparecimento da jovem, que foi vista pela última vez na sexta-feira (5).

Veja também País Mulher é dada como desaparecida após sair para entrevista de emprego no RJ País Vídeo mostra momento em que avião da Latam bate cauda em pista de Milão

No dia, ela saiu de casa para uma entrevista de emprego na Central do Brasil. A avó dela detalhou que o suspeito intermediava uma proposta de emprego para ela, e que chegou a procurar Camille diversas vezes na casa delas. Para os familiares, ela foi vítima de uma emboscada.

O caso foi transferido para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Mensagens suspeitas

Segundo a família da jovem, cerca de duas horas após sair, Camille mandou uma mensagem para uma tia dizendo que tinha encontrado uma amiga e que precisava resolver um "assunto" em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense.

"Vou te mandar um áudio aí, mas não precisa falar nada para ninguém. É só para disfarçar um negócio aqui", escreveu Camille. Já no áudio, dizia: "Oi. Eu encontrei com uma amiga aqui no Centro, com a Nina. Aí eu vou ter que fazer um favor para ela em Campo Grande. Eu vou chegar um pouquinho tarde, tá?".

Contudo, depois disso, ela não deu mais notícias, e o telefone permanece desligado.

Camille trabalhava como garçonete em clubes de Anchieta. Ela tem três filhos e mora com a mãe e a avó. O sumiço foi registrado na 31ª Delegacia de Polícia.