Vídeo mostra momento em que avião da Latam bate cauda em pista de Milão

O momento em que a cauda de um avião da Latam se chocou com a pista durante a decolagem, na última terça-feira (9), foi registrado em vídeo. Nas imagens, é possível ver o Boeing 777-300, que saía de Milão, na Itália, com destino a Guarulhos, em São Paulo, arrastando a cauda segundos antes de decolar.

A aeronave chegou a ficar no por algum tempo, entre 8h e 9h30, antes de retornar ao aeroporto de origem e desembarcar os passageiros, que foram realocados em outros voos — próprios da Latam ou de outras companhias. A companhia informou, porém, que o desembarque foi feito em segurança e sem intercorrências. Já o voo foi cancelado.

Veja o momento

Imagens do 777-300 da LATAM arrastando a cauda durante a decolagem de Milão, olha não queria falar nada, e nem vou falar. pic.twitter.com/mzzE0i7A3d — Mochilando na Aviação (@MocAviacao) July 11, 2024

Avião fez movimentos circulares no ar

Durante o tempo que passou no ar, o avião fez movimentos circulares, conforme mostra o radar FlightAware. A medida é considerada comum em casos de "tailstrike", que é o termo utilizado para tratar quando a parte traseira da aeronave bate na pista no momento da decolagem, devido a um erro no cálculo do ângulo necessário para a subida.