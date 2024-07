Mulher é dada como desaparecida após sair para entrevista de emprego no RJ

Camille Vitória Monteiro, de 21 anos, moradora da zona norte do Rio de Janeiro, está desaparecida desde a última sexta-feira (5), quando saiu de casa para uma entrevista de emprego na Central do Brasil. O caso é investigado pela Polícia Civil. Informações são do G1.

Segundo a família da jovem, cerca de duas horas após sair, Camille mandou uma mensagem para uma tia dizendo que tinha encontrado uma amiga e que precisava resolver um assunto em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense. Contudo, depois disso, ela não deu mais notícias, e o telefone permanece desligado.

Camille trabalhava como garçonete em clubes de Anchieta. Ela tem três filhos e mora com a mãe e a avó. O sumiço foi registrado na 31ª Delegacia de Polícia.

Veja também País Jovem com neuralgia do trigêmeo é internada para tratamento alternativo à eutanásia País Síndico é morto por suspeita de furtar dinheiro de condomínio em Cuiabá; suspeitos foram presos País Avião da Latam bate cauda em decolagem rumo a SP e retorna para Milão

Busca por novo emprego

No último fim de semana, a família da mulher foi até um dos clubes onde ela trabalha. Isso porque um funcionário do estabelecimento — que estaria intermediando o contato de emprego —, que mora no local, foi várias vezes na casa da família procurando pela jovem.

Na casa do suspeito, acompanhados pela Polícia, os parentes de Camille encontraram roupas íntimas femininas, preservativos e medicamentos. O homem, no entanto, estaria desaparecido desde a repercussão do caso.