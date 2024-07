Síndico é morto por suspeita de furtar dinheiro de condomínio em Cuiabá; suspeitos foram presos

Seis pessoas foram presas nesta terça-feira (9), suspeitas de envolvimento no assassinato de Hildebland Pereira da Silva, de 35 anos, síndico de um condomínio em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Informações são do UOL.

O crime aconteceu no dia 31 de janeiro deste ano, dentro do condomínio. O síndico, segundo a investigação policial, foi espancado e atingido por uma bala na perna. Ele ficou internado por 21 dias no Hospital Municipal de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por falência múltipla de órgãos.

O crime teria sido motivado pelo desaparecimento de uma quantia em dinheiro que estava guardada no apartamento de um dos principais suspeitos, tido como mandante do homicídio. Ele acusou Hildebland de furto.

Investigação

De acordo com o delegado responsável pelo caso, João Paulo Firpo Fontes, o inquérito apontou que ainda dois veículos de Hildebland foram roubados pelos investigados. Ao todo, foram cumpridos pela Polícia 17 mandados judiciais, entre prisões e ordens de busca e apreensão domiciliar.

Os presos foram levados para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derfva), onde serão interrogados. Já os objetos apreendidos serão avaliados.

De acordo com o UOL, os investigados fazem parte de uma organização criminosa responsável por crimes de extrema violência em Mato Grosso. A maioria deles responde, também, por roubo majorado, receptação, tráfico de drogas e corrupção de menores.