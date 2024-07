Avião da Latam bate cauda em decolagem rumo a SP e retorna para Milão

Um voo da Latam Airlines que partiu de Milão, na Itália, com destino a Guarulhos (SP) teve que retornar ao aeroporto de origem após a cauda se chocar com a pista decolagem, nesta terça-feira (9). O Boeing 777-300 passou pelo incidente conhecido como "tail strike" — termo técnico para quando a parte traseira da aeronave bate na pista durante a decolagem, por erro no cálculo de ângulo para a subida.

De acordo com a companhia, o desembarque ocorreu em segurança e sem intercorrências e o voo foi cancelado. Os passageiros estão sendo realocados em voos próprios da Latam e de outras companhias. Ninguém se feriu.

O boeing que realizava o voo LA8073, de Milão a Guarulhos, decolou às 8h07 (horário de Brasília) desta terça e pousou novamente em Milão, no aeroporto de Malpensa, às 9h37, conforme o site de monitoramento de voos FlightAware.

Durante a 1h30min que permaneceu voando, o avião realizou movimentos circulares, mostrou o FlightAware. A medida é comum em casos de "tailstrike".

O "tail strike" pode causar danos estruturais à aeronave e, a depender da gravidade, levar à perda do controle — mas com baixo risco de fatalidades

A Latam Airlines afirmou, em nota, que "toda a assistência necessária está sendo oferecida aos passageiros". Disse, também, que "lamenta os transtornos causados aos passageiros e reforça que todas as suas decisões visam garantir a segurança de todos".