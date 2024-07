Jovem com neuralgia do trigêmeo é internada para tratamento alternativo à eutanásia

A estudante de Veterinária Carolina Arruda, de 27 anos, que viralizou nas redes sociais, ao compartilhar a rotina com neuralgia do trigêmeo (NT) — distúrbio incurável que provoca dor apontada como a "pior do mundo" — foi internada nessa segunda-feira (8) na Santa Casa de Alfenas, no sul de Minas Gerais, onde será submetida a um tratamento para reduzir as dores. Embora esteja realizando o procedimento, a jovem não descarta a eutanásia em outro país.

Nas redes sociais, Carolina detalhou como será o procedimento realizado pelo médico Carlos Marcelo, especialista em dor.

"Já estou internada e a proposta é que ele me induza ao sono para 'reiniciar o meu cérebro'. Vou ficar na UTI e dentro de até 20 dias ele vai avaliar o procedimento a ser feito, podendo ser radiofrequência, bomba de morfina ou a implantação de um eletrodo. O método vai depender da minha resposta", explicou Carolina, em vídeo.

Carol, como também é chamada, explicou que a fase inicial do tratamento é totalmente custeada pelo SUS. A influenciadora também disse que não tem medo de morrer. "Eu acho que vai ser um processo tranquilo, processo digno e sem sofrimento. Isso que é o mais importante", afirmou.

Veja também País Acusado de matar mãe por interesse na herança é preso mais de três anos após o crime País Incêndio atinge exposição da Warner Bros em shopping do Rio de Janeiro

A campanha na internet para realizar o procedimento de eutanásia na Suíça continua. A jovem já arrecadou pouco mais de R$ 127 mil na vakinha, tendo como meta R$ 150 mil. Carolina pretende realizar o procedimento da eutanásia na instituição Dignitas, na Suíça. "É uma das poucas no mundo que oferece essa opção para pessoas com doenças incuráveis e debilitantes. No entanto, o custo desse procedimento é bastante elevado", justificou em pedido.

O que é neuralgia do trigêmeo?

A neuralgia do trigêmeo é comparada a choques elétricos e até a facadas. O trigêmeo é um dos maiores nervos do corpo humano e é sensitivo, ou seja, controla as sensações que se espalham pelo rosto. Ele tem esse nome porque se divide em três ramos:

oftálmico;

maxilar, que acompanha o maxilar superior;

mandibular, que acompanha a mandíbula ou maxilar inferior.

A dor provocada pela condição é incapacitante e impede que a pessoa consiga fazer atividades simples do dia a dia.