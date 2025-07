Turista morta pelo namorado chegou ao Brasil um dia antes do crime, diz polícia

A turista Anne Leigh McKenzie, de 27 anos, assassinada a tiros pelo namorado em Curitiba, chegou ao Brasil um dia antes do crime, afirmou a delegada de Polícia Civil (PC-PR), Magda Hofstaetter, responsável pelas investigações. As informações são do portal g1.

Natural da África do Sul, a jovem foi morta no último sábado (19) pelo companheiro, o norte-americano Ian Alexander Bruder Hay, de 30 anos. Em seguida, o homem tirou a própria vida.

O casal foi encontrado morto no domingo (20), em um apartamento de cobertura no Centro de Curitiba, após uma criança, moradora do andar de baixo, notar sangue escorrendo pelas paredes do quarto.

A Polícia Militar (PM-PR) foi acionada, arrombou a porta do imóvel e encontrou os corpos. Conforme a delegada Magda Hofstaetter, o homem atirou duas vezes na mulher, e depois cometeu suicídio. Ian teria chegado ao Brasil em dezembro de 2024.

"A mãe dela relatou que conheceu ele [Ian] ano passado nos Estados Unidos, quando ela foi lá pra visitar um ex-namorado e acabou conhecendo ele nessa ocasião. Ela não deu mais detalhes do relacionamento entre eles, até porque ela disse que só conversava com esse menino através de videochamada", afirmou a policial.

No imóvel, a polícia apreendeu uma pistola 9mm importada e sem numeração, além de grande quantidade de munição — incluindo um carregador em formato de caracol, com capacidade para 50 disparos —, drogas, seringas, seis celulares, relógios, joias e alongadores de carregadores.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a motivação do crime, assim como a origem da arma usada por Ian.

Entenda o caso

O casal de estrangeiros foi encontrado morto neste domingo (20), dentro de um apartamento em Curitiba, no bairro Batel. A Polícia Militar foi acionada depois que o sangue do casal escorreu pela parede e foi visto pelos vizinhos do andar de baixo do prédio.

Os agentes entraram no apartamento e constataram a morte de Ian Alexander Bruder Hay, dos Estados Unidos, e Anne Leigh Mckenzie, da África do Sul. Ambos estavam com ferimentos de armas de fogo.

"O local foi isolado, sendo acionadas a Polícia Científica do Paraná e a Polícia Civil do Paraná, órgãos aos quais foram repassadas todas as informações acerca do fato e os objetos apreendidos no local", informou a PM, em nota.