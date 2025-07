Mulher quase perde prêmio de R$ 100 mil após recusar ligações que anunciavam a conquista

A curitibana Izabel Azevedo, 51 anos, viveu um momento inesperado no início dessa semana. Na última terça-feira (22), ela descobriu que quase perdia um prêmio de R$ 100 mil por recusar, por 15 dias, diversas ligações que anunciavam ela como a vencedora da bolada.

Segundo Izabel, as chamadas frequentes vinham de um número desconhecido, o que fez ela achar que se tratavam de um golpe. "Eu vi que tinha um monte de ligações, mas eu não quis atender por achar que seria mais uma tentativa de fraude. Só que, dessa vez, eu deveria ter atendido", comentou à equipe da Secretaria da Fazenda do Paraná (Sefa), que divulgou a notícia.

Ao contrário do que a zeladora suspeitava, as ligações vinham da Pasta. Acontece que ela ganhou um sorteio do Nota Paraná, um programa do governo estadual que premia clientes que optam por informar o CPF na nota fiscal.

Funciona assim: após cadastrar o CPF, o cliente já pode concorrer a benefícios como abatimento do IPVA. Para receber bonificações em dinheiro, é preciso registrar as notas fiscais por meio de um sistema específico.

Izabel cumpriu todos os passos, mas nunca imaginava que a sorte estaria a seu favor. A descoberta aconteceu por meio de uma visita feita pela coordenadora do programa, Marta Gambini, à casa dela, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba.

Para a mulher, que tem dois empregos - é zeladora de uma academia pela parte da manhã e promotora de vendas pela tarde - o dinheiro será bastante bem-vindo. "Foi no momento que eu mais precisei na vida! Nunca imaginei ganhar um prêmio desses... vou quitar as minhas dívidas!", disse ela em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.