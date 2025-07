Homem é espancado até a morte em bar em Balneário Camboriú (SC) após defender amiga de assédio

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso de um homem de 34 anos espancado até a morte em um bar de Balneário Camboriú, no último domingo (20). Segundo informações do g1, a vítima foi identificada como Rodrigo Araújo, natural do Pará.

A esposa de Rodrigo disse que ele foi agredido após defender uma amiga do casal que foi assediada por um frequentador do bar, localizado na Praia dos Amores.

Segundo ela, o casal e a amiga estavam no local quando um dos suspeitos assediou a mulher, insistindo que ela ficasse com ele. Rodrigo saiu em defesa da amiga e começou uma discussão, que evoluiu para agressões.

Veja também Zoeira Corpo de Preta Gil chega ao Brasil; velório será realizado na sexta-feira (25) Mundo Avião comercial com pelo menos 40 pessoas a bordo cai na Rússia

Vítima foi internada

Após ser espancado, ainda conforme a esposa, Rodrigo foi levado para um hospital em Balneário Camboriú, depois transferido para outra unidade de saúde na cidade vizinha, Itajaí. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira (21).

Imagens de câmeras de segurança do local são coletadas pela Polícia Civil, que disse ouvir testemunhas para esclarecer as circunstâncias do crime.