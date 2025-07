Carro em alta velocidade invade segundo andar de shopping, em Goiânia; não houve vítimas

Um carro invadiu o segundo andar do Shopping Flamboyant, em Goiânia, na noite dessa segunda-feira (21). Vídeos publicados nas redes sociais mostram a parte da frente do veículo danificada após ele colidir com uma coluna de sustentação. Não há informações sobre como o motorista chegou ao local.

Segundo frequentadores, o caso aconteceu por volta das 20h45. Nas imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver o carro invadindo o shopping por uma porta de vidro, entre uma farmácia e um restaurante.

O veículo percorreu alguns corredores do shopping enquanto era perseguido por seguranças do local. Pessoas que vivenciaram a situação relataram que o condutor estava embriagado. No entanto, essa versão não foi confirmada pelas autoridades.

Após a colisão com a coluna, o condutor apresentou resistência ao ser imobilizado pelos seguranças. Ele foi preso pela Polícia Militar momentos depois.

Shopping diz que não houve vítimas

Em nota publicada nas redes, o shopping apenas afirmou que não houve feridos, apenas perdas materiais. "A equipe de segurança atuou até a chegada da Polícia Militar, que conduziu o motorista do veículo para procedimentos cabíveis", diz o texto.

Ao g1, a Polícia Civil de Goiás informou que segue investigando o caso com base nos crimes de perigo para a vida e dano qualificado com violência à pessoa ou grave ameaça, segundo o Código Penal.

A corporação também reforça que o responsável poderá responder por trafegar em velocidade incompatível com a segurança próximo de onde haja grande movimentação de pessoas, conforme o Código Brasileiro de Trânsito.