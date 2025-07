Padrasto confessa ter envenenado bolinhos que mataram jovem de 19 anos em São Paulo

O padrasto do jovem Lucas da Silva Santos, morto envenenado após comer bolinhos de mandioca, confessou ter sido o responsável por adicionar chumbinho ao alimento. A informação, confirmada pelo portal Metrópoles, é de que Admilson Ferreira dos Santos ofereceu o lanche à toda a família.

Preso na última quarta-feira (16), Admilson expôs na confissão que "Lucas foi o que mais sofreu" da família. No mesmo interrogatório, o homem revelou que desejava se suicidar e também chegou a provar do bolinho envenenado.

Admilson teria, segundo próprio depoimento, comprado um pote de creme de leite para os bolinhos, recipiente onde misturou a substância para molhar o alimento antes de comer.

"Fui atrás de um potinho de creme de leite para os bolinhos. Coloquei o creme de leite, botei um pouco do chumbinho e coloquei na boca: cortou minha boca. Dei um pouco para o Lucas, um pouco para o Tiago e um pouco para ela", contou no depoimento citando a esposa.

O chumbinho, inclusive, teria sido comprado por ela em uma loja de Diadema, cidade próxima de São Bernardo do Campo, por cerca de R$ 25. O responsável pela venda foi preso após confessar a comercialização do produto, proibido no Brasil, mas foi liberado após audiência de custódia.

Acusado de abusos sexuais

Além de ser investigado pela morte de Lucas, Admilson também é acusado de ter cometido abusos sexuais contra ele e o irmão, Tiago. Os crimes teriam acontecido com as vítimas ainda crianças, com 4 e 9 anos, e teriam durado anos, segundo informações da delegada Liliane Doretto.

O inquérito do homicídio instaurado contra o homem terá os qualificadores de motivo torpe, emprego de veneno e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A investigação aponta que o caso é investigado como crime passional, já que o envenenamento teria acontecido após a descoberta de que o jovem queria sair de casa. Uma série de mensagens teria constatado a insatisfação do suspeito com a hipótese da saída do enteado de casa.