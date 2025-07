A arrogância de Fabrício Bruno com Pedro Raul e a punição do Cruzeiro com o Ceará

A soberba e o desprezo foram punidos no Mineirão. Tudo através de um diálogo: a arrogância do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, ficou escancarada com o atacante Pedro Raul, do Ceará, mas a melhor resposta foi a vitória alvinegra, de virada, neste domingo (28), com um roteiro de grandeza.

Em uma discussão aos 43 minutos do 2º tempo, o defensor do clube celeste disparou contra o centroavante alvinegro: “Não tenho medo de você não. Abaixa a bola. Você é pequeno. Olha onde você tá, abaixa a sua bola”, revelou Gustavo Machado, dublador que avaliou o momento em um perfil nas redes sociais.

O preconceito então ficou escrachado em uma frase: “olha onde você tá”. Assim, Fabrício Bruno tenta ofender Pedro Raul e, de sobra, ataca toda a torcida de um clube de massa, que é nordestino.

A fala é um retrato de boa parte do país, que despreza e observa com desdém o crescimento de uma região. Diferente do próprio Ceará, o Cruzeiro, por exemplo, um gigante do futebol nacional, já esteve em vias de falência nos últimos anos por uma péssima administração, que forçou que o clube virasse uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que hoje se restabelece por falta de fair play financeiro - um mecenas injeta dinheiro na instituição.

Uma crise sem precedentes instalada em 2019, quando é rebaixado e vê o próprio Ceará uma posição à frente, na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento e ocupando o espaço que a Raposa tanto desejou. Logo, o fato é que o nosso crescimento incomoda.

O discurso contra o CEP existe, mas o Nordeste em si é resistência. E Fabrício Bruno escolheu diminuir logo o elenco de “operários”, o “Time do Povo”, o “Kanal”, ou seja, um clube longe dos privilégios e que se orgulha por isso. No fundo, pequeno mesmo é a atitude desse atleta.