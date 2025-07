Cruzeiro x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro e Ceará entram em campo, neste domingo (27), às 16h, em confronto pela 17ª rodada do Brasileirão. Em sequências distintas na competição, o Vozão quer afastar o momento de “turbulência” e, para isso, quer desbancar o líder da competição. O confronto acontece no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Com uma sequência de cinco derrotas e uma vitória nos últimos seis jogos, o Ceará viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. Em entrevista no meio de semana, o departamento de futebol avaliou como momento de “turbulência”, mas que acredita na recuperação do Alvinegro. Na última rodada, o Vozão perdeu por 2 a 0 para o Mirassol e estacionou na tabela com 18 pontos.

Já o Cruzeiro vem numa sequência de 16 jogos sem derrota, somando 11 vitórias e 4 empates. A equipe mineira lidera a Série A com 34 pontos e só pode ser ultrapassado, nesta rodada, pelo Flamengo, que tem 33. Na última partida, a Raposa ficou no empate em 0 a 0 com o Corinthians, na Neo Química Arena.

ONDE ASSISTIR

A TV Verdes Mares transmite o duelo com imagens. Já o Diário do Nordeste e a rádio Verdinha FM 92.5 farão a cobertura em tempo real.

VOZÃO E A SEQUÊNCIA DIFÍCIL

Depois de perder para o Mirassol, dentro de casa, o Ceará sofre com pressão da torcida pelos resultados positivos. Após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o time marcou apenas um gol na única vitória, diante do Fortaleza, no recorte recente.

Para enfrentar o Cruzeiro, Léo Condé não tem baixas por suspensão. Com isso, o time deve ter poucas alterações em relação aos titulares que enfrentaram o Mirassol. A única mudança certa é na lateral-esquerda, com o retorno de Matheus Bahia, que cumpriu suspensão na última rodada.

O Ceará tem ainda os confrontos contra Flamengo, Palmeiras e Fluminense, em jogo atrasado, pelo primeiro turno do Brasileirão. Para isso, alguns atletas estão com atenção redobrada para não tomar amarelo. Ao todo, quatro atletas estão pendurados no duelo de hoje: Fabiano Souza, Willian Machado, Dieguinho e Galeano.

Em 15 partidas no Brasileirão, o Vovô conseguiu 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. No recorte como visitante na competição, o Ceará bateu apenas o seu maior rival, em duelo na capital cearense. Fora isso, o time de Porangabuçu conseguiu dois empates, diante de Red Bull Bragantino e Santos, e quatro derrotas contra Juventude, Bahia, Botafogo e Internacional.

Pedro Raul é o artilheiro da equipe na competição com 6 gols, seguido por Galeano e Marllon que balançaram as redes duas vezes cada. Lucas Mugni, Aylon, Pedro Henrique e Matheus Araújo tem um tento assinalado cada na primeira divisão.

RAPOSA LÍDER DA SÉRIE A

Sob comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro vive evolução e boa fase na primeira divisão. Pela Série A, o time bicolor soma 10 vitórias e perdeu apenas para Internacional e Red Bull Bragantino. Eliminada da Sul-Americana, a Raposa divide atenção apenas com Brasileirão e Copa do Brasil.

Contra o Ceará, o Cruzeiro terá o retorno do lateral-direito Fagner, que ficou de fora contra o Corinthians por força de contrato. O time mineiro não tem suspensos, as baixas ficam por conta de João Marcelo, Janderson e Matheus Henrique que se recuperam de lesão.

O time cruzeirense tem o segundo melhor ataque da Série A com 27 gols marcados. O artilheiro isolado da competição é o atacante Kaio Jorge com 12 tentos assinalados em 15 jogos. A lista de bolas na rede do Cruzeiro tem ainda Gabigol com quatro, seguido por Matheus Pereira que tem dois, além de Christian, Lucas Romero, Lucas Silva e Dudu que marcaram um vez cada.

Com o apoio do seu torcedor, a Raposa quer continuar com o papel de melhor mandante no Brasileirão, tendo absolutos 92% de aproveitamento no quesito. Em oito duelos da primeira divisão, na cidade de Belo Horizonte, o time de Léo Jardim tem sete vitórias e um empate (diante do Atlético-MG).

O português Leonardo Jardim, de 50 anos, assumiu o comando da equipe em fevereiro, após a demissão de Fernando Diniz. Em cinco meses, ele já esteve à frente da Raposa em 27 partidas, com 13 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Os destaques da temporada do treinador ficam por conta de Kaio Jorge e Gabigol que, juntos, marcaram 25 gols, 11 na conta do ex-atacante do Flamengo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

CRUZEIRO X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: 17ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio Mineirão

Data: 27/07/2025 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Quarto Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

VAR: Paulo Renato Moreira de Silva Coelho (RJ)