Ceará tem vitória gigante na Série A com DNA alvinegro e coragem de Léo Condé

O Ceará conquistou um resultado gigante na Série A do Brasileiro de 2025. Em um Mineirão com 50 mil torcedores, o Vovô venceu o líder Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo (27), e derrubou uma invencibilidade de 16 jogos do time celeste no ano. Uma vitória com DNA alvinegro e muita coragem.

O mérito é do grupo, com entrega coletiva, solidez defensiva e um plano tático bem executado. Vale ressaltar também o treinador Léo Condé, que mexeu nos titulares e todas as opções surtiram efeito. Quando todos esperavam um panorama mais recuado, a equipe subiu as linhas e também agrediu.

Marcos Victor, Richardson e Lourenço registram grande exibição. O rol de brilhantismo também envolve Willian Machado, Dieguinho e o paraguaio Galeano, o herói do duelo com os gols da vitória. Em tempo: Marcos Victor teve um tento anulado por um impedimento milimétrico, que merecia maior atenção do árbitro de vídeo (VAR).

Assim, o impacto é muito além dos três pontos. O Ceará salta para a 9ª posição, atinge 21, e também readquire confiança com o resultado histórico: volta a vencer fora de casa no Brasileirão após 19 rodadas (contabilizadas entre 2022 e 2023), além de ser a 1ª derrota mineira em casa na Série A.

Força mental

Legenda: O Ceará protagonizou uma partida muito forte no âmbito defensivo contra o Cruzeiro Foto: Felipe Santos / CSC

Além do plano tático, com uma postura ousada que permite maior imposição a partir dos 30 minutos do 1º tempo, quando passou a ser melhor no jogo e também gerou o empate, o Ceará também se recuperou de um golpe. A falha bizarra de Bruno Ferreira, logo aos 3, não desestabilizou a equipe.

O time absorveu o golpe, fez ajustes na parte defensiva e voltou a competir na partida. As mexidas de Condé também serviram para manter o ritmo, como a entrada de Fernandinho, que contribuiu com uma assistência, e também Fernando Sobral, com a manutenção do poder de marcação pelo meio.

Assim, o resultado é justo e merecido. O Ceará se recupera às vésperas de uma reta final de 1º turno muito difícil na tabela. Além do líder Cruzeiro, encara o Flamengo (C) e Palmeiras (F), em sequência, todos membros do G-4, até a chegada do returno.