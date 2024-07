Menina de 9 anos é atingida por tiro acidental de arma do pai e morre em SP

Uma menina de nove anos morreu ao ser atingida por um tiro acidental de arma de fogo em Bragança Paulista, interior de São Paulo, na madrugada deste domingo (14). A arma era do pai da criança, um homem de 53 anos, preso em flagrante por posse irregular, e que não teve sua identidade divulgada.

Segundo informações do g1, o caso ocorreu por volta da 1h, na casa do pai da menina, no bairro Jardim São Marcelo. Na ocasião, a mãe da criança, ex-esposa do homem, tinha levado a menina para dormir na casa do pai e também passaria a noite no local.

Antes de dormir, a mulher tentou pegar um cobertor que estava em cima do armário e não viu que a arma estava guardada enrolada dentro do edredom. Nesse momento, segundo a Polícia Civil, a arma caiu e disparou o tiro acidental contra a criança.

A menina foi baleada na região do abdômen e chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Itatiba, mas não resistiu aos ferimentos. Em estado de choque, a mãe da criança precisou ser internada na unidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da menina não possuía autorização para posse, e foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

“O agente supostamente mantinha em sua posse uma arma de fogo de uso permitido sem o devido registro. A referida arma era armazenada de forma negligente e ao ser manuseada de forma imprudente, foi efetuado disparo, supostamente acidental, que vitimou (a criança)”, detalha o boletim.