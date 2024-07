Motorista de Audi bate em cinco carros parados em semáforo em SP; velocidade passava dos 120 km/h

Uma motorista de um carro Audi bateu em cinco veículos que estavam parados no semáforo em Osasco, na Grande São Paulo, na noite desse sábado (13). Ela havia ingerido bebida alcoólica e o velocímetro do veículo passou dos 120 km/h, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Quatro pessoas, incluindo a motorista e uma passageira do Audi, foram socorridas a uma unidade de saúde. Um casal que estava em um dos carros que foram atingidos ficou ferido, conforme o portal g1 .

"Os quatro foram socorridos ao Hospital Antônio Giglio. Posteriormente o casal foi transferido ao Hospital Regional (da rede estadual). As duas ocupantes do Audi passaram por exames e tiveram alta. O condutor do veículo Montana recusou atendimento médico e se evadiu. Sua esposa sofreu ferimentos leves e foi liberada", disse a Prefeitura de Osasco por nota.

A TV Globo repercutiu o acidente e falou com uma moradora da região. "Minha filha fraturou o fêmur e meu genro teve ferimento na cabeça. Só tenho que agradecer a Deus pelo grande livramento", disse a mulher.

Embriaguez e lesão corporal

Ainda de acordo com a SSP, a mulher que causou o acidente foi atuada por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O caso foi registrado no 5º DP de Osasco.

"A autoridade policial encaminhou a mulher ao IML para realizar o exame clínico de embriaguez, que está sob análise. Foi requisitada perícia ao local. O caso foi registrado como colisão, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 5º DP de Osasco", diz a secretaria.