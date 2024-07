Filha do deputado Gilberto Cattani é encontrada morta em Mato Grosso

A filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), Raquel Cattani, 26, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (19), em Nova Mutum, em Mato Grosso (MT). Ela teria sido morta a tiros, mas ainda não se sabem as circunstâncias da ocorrência.

Raquel era empresária do ramo de queijos artesanais e deixa dois filhos. Ela já recebeu dois prêmios no Mundial do Queijo pela excelência em seu trabalho, segundo g1.

Por nota, o Governo de Mato Grosso expressou luto. "Recebemos a notícia da morte da filha do nosso amigo Cattani e imediatamente determinei que nossas forças de segurança atuem para esclarecer o que ocorreu", escreveu o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes.

Veja também País Doença de Newcastle: governo sacrifica mais de 7 mil aves após diagnóstico País Idoso encontrado morto em casa não tinha R$ 3 milhões guardados e devia IPTU milionário País Espaço aéreo brasileiro não foi impactado por apagão cibernético, diz FAB; Anac monitora situação

"Uma morte chocante, ainda mais para um pai. Eu e Virginia estamos em oração para que Deus possa dar forças e conforto ao deputado e toda sua família”, disse o chefe do Executivo de MT.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Eduardo Botelho, também lamentou o falecimento e deu os "mais sinceros sentimentos e solidariedade a familiares e amigos de Raquel".