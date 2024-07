Idoso encontrado morto em casa não tinha R$ 3 milhões guardados e devia IPTU milionário

O empresário Carlos Alberto Felice, 77, encontrado morto amarrado nas mãos e nos pés, na garagem da própria casa, no Jardim Europa, em São Paulo, não tinha R$ 3 milhões guardados no imóvel. Segundo o UOL, o idoso, na verdade, devia mais de R$ 1 milhão em IPTU da residência.

A Polícia negou que Felice guardava o dinheiro em espécie dentro de casa. O rumor começou quando o sobrinho da vítima afirmou às autoridades de segurança que o montante estava com o tio após ele vender o imóvel.

A Polícia confirmou a venda da casa, mas o delegado Fábio Pinheiro Lopes, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), disse ao programa Brasil Urgente, da Band, que Felice recebeu apenas uma parte pequena do valor, referente a um sinal, mas que não se sabe ainda exatamente de quanto.

"Ele não tinha essa quantia de R$ 3 milhões que se falou inicialmente. Ele podia ter alguma coisa na casa, porque se confirmou que realmente ele tinha vendido, mas recebeu apenas um pequeno sinal. Ele só ia receber o valor mais vultuoso da casa no final da transação. Se ele tinha dinheiro dentro da casa, era muito pouco, a gente não sabe ainda essa quantia", declarou o delegado.

Nesta quinta-feira (18), dois sobrinhos e um amigo da vítima também prestaram depoimentos à Polícia.

Veja também País Caso Camille Vitória: veja o que sabe até agora sobre morte e desaparecimento de jovem País Doença de Newcastle: governo sacrifica mais de 7 mil aves após diagnóstico

Dívida em IPTU

De acordo com o UOL, o imóvel onde Felice foi encontrado morto tinha dívida de mais de R$ 1 milhão em IPTU. A condição financeira do idoso teria piorado após a morte do pai e da esposa dele.

"Depois que ficou viúvo e após a morte do pai, a vida deu uma desandada. A casa que ele vendeu tinha alguns débitos, incluindo mais de R$ 1 milhão de IPTU. Ele tinha muitas dívidas e, por isso, a gente não acredita que ele tinha essa quantia [de R$ 3 milhões] em casa", comentou Lopes.

No entanto, a Polícia não descarta a possibilidade de que alguém soube que o idoso poderia ter uma alta quantia em dinheiro em casa e se preparou para cometer o roubo.

Lembre o caso

Carlos Alberto Felice, de 77 anos, foi encontrado morto amarrado e com sinais de violência, na noite dessa terça-feira (16), no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo. O corpo do idoso estava na garagem da própria casa. Ele estava amarrado nos pés e nas mãos com fios elétricos, e coberto por um tapete.

Tratada como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, a ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Civil acionada pelo sobrinho da vítima, após não conseguir contatá-lo — eles se falavam todos os dias.

Um dos vizinhos havia relatado ao sobrinho do idoso que a casa havia sido vendida e que Felice guardava no próprio imóvel o dinheiro da venda, equivalente a R$ 3 milhões.

No local do crime, os policiais encontraram ainda um pedaço de madeira, que pode ter sido usado por criminosos.