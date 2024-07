Idoso é encontrado morto em SP e polícia investiga suposto latrocínio de R$ 3 milhões

Carlos Alberto Felice, de 77 anos, foi encontrado morto amarrado e com sinais de violência, na noite dessa terça-feira (16), no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo. O corpo do idoso estava na garagem da própria casa. Ele estava amarrado nos pés e nas mãos com fios elétricos, e coberto por um tapete. Informações são do O Globo.

Tratada como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, a ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Civil acionada pelo sobrinho da vítima, após não conseguir contatá-lo — eles se falavam todos os dias. As investigações estão a cargo do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Idoso guardava R$ 3 milhões em casa

Segundo o g1, um dos vizinhos relatou ao sobrinho do idoso que a casa havia sido vendida e que Carlos Alberto guardava no próprio imóvel o dinheiro da venda, equivalente a R$ 3 milhões.

No local do crime, os policiais encontraram ainda um pedaço de madeira, que pode ter sido usado por criminosos.