Paciente morreu por inalar peeling de fenol em clínica de Natália Becker, diz laudo

O empresário Henrique Chagas morreu devido a uma parada cardiorrespiratória causada por um edema pulmonar agudo decorrente da inalação de fenol. A causa do óbito consta em laudo divulgado nesta semana pelo Instituto Médico Legal da Polícia Técnico-Científica.

O falecimento de Henrique ocorreu no último dia 3 de junho, logo após ele fazer um peeling de fenol no Studio Natalia Becker, no Campo Belo, na zona sul paulista.

O companheiro de Henrique, gravou o namorado antes e depois do procedimento com o produto químico. O fenol é um agente usado para descamar a pele e fazer com que ela rejuvenesça depois.

Os peritos identificaram o produto químico na pele do paciente, o que confirmou a causa do problema no pulmão dele.

"Edema pulmonar agudo desencadeado por ação inalatória local do agente químico fenol", informa o laudo do IML. "Consta a presença da substância química fenol na análise do fragmento de pele e tecido estuados em dose qualitativa".

Efeitos adversos

O documento ainda informa que Henrique teve diversos danos internos na "epiglote, laringe, traqueia e pulmões, culminando num edema pulmonar agudo responsável pelo êxito letal", que acabaram comprometendo suas funções respiratórias.

Segundo o parecer, os cortes e feridas causados pelo procedimento no rosto do empresário podem ter facilitado a absorção do fenol.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o procedimento é invasivo e pode ter feitos adversos, como taquicardia, por esse motivo deve ser realizado apenas por médico dermatologista.

Natalia Becker foi indiciada por homicídio por dolo individual, quando se assume o risco de matar e responde em liberdade. O Studio Natalia Becker foi fechado após a morte do empresário pela prefeitura de São Paulo por suspeita de irregularidades.