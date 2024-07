Caso Solange: diarista desaparecida é encontrada morta em São Paulo; entenda o caso

O corpo da diarista Solange Aparecida Spirlandelli Simplicio, de 43 anos, foi encontrado em Praia Grande (SP) após quase um mês de desaparecimento. Segundo publicação do portal R7, o celular e a bicicleta da vítima foram encontrados junto do corpo.

A polícia relatou que ainda não há indícios do que pode ter causado a morte da diarista ou quais as circunstâncias que levaram ao achado do corpo. Uma das informações é de que a mulher teria feito saque bancário de R$ 4 mil antes de desaparecer.

Desaparecimento sem pistas

No começo de julho, familiares de Solange falaram sobre o desespero para encontrá-la. O marido dela, Rentao Spirandelli Silva, apontou que não havia nenhuma pista até então, e a busca não teria sido eficiente.

Segundo ele, o sumiço de Solange começou após uma crise causada pelo transtorno bipolar. Ela arrumou as malas e pediu para que o marido a levasse junto da filha do casal, de 9 anos, para a casa de outra filha, fruto de um relacionamento anterior, em Santos.

O sumiço ocorreu no dia 24 de junho, quando ela saiu da residência de bicicleta, afirmando que iria trabalhar. O contato com o marido ocorreu até as 17h, mas cessou após isso.

O marido ainda revelou que outras crises já tinham acontecido ao longo dos 11 anos de casamento. "Ela tratava naquele momento da crise [...]. Melhorava e voltava a trabalhar normal, vida normal, vida perfeita. A gente ficava no pé dela para tratar, mas não aceitava, dizia que não era doente", disse em entrevista ao g1.