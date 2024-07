Mulher que mora no McDonald's do Leblon diz ter sido agredida

Bruna Muratori, 31, que mora com a mãe no McDonald's do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, disse que há cerca de 15 dias passou a receber ameaças e provocações, o que culminou em uma agressão na noite do último sábado (13). As informações são do portal F5.

Ela registrou boletim de ocorrência na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) contra a agressora. Segundo Bruna, a mulher sentou ao lado da mesa onde ela e a mãe estavam e começou a xingá-la. Já na calçada, a mulher teria continuado os ataques e depois avançado contra Bruna.

"Foi horrível. Corri para a delegacia e registrei a queixa na hora. Agora os policiais pediram as câmeras de várias lojas da rua para as investigações". Segundo o F5, o funcionário de uma loja vizinha confirmou que a polícia solicitou as imagens para analisá-las.

"Não dá mais para ficar aqui. Infelizmente, estou vendo alguns apartamentos mais distantes dessa área que nós queríamos ficar. O que der para fechar, vou fechar. Precisamos sair daqui", declarou Bruna, que ainda afirmou não ter inimigos e desconhecer a motivação para a agressão.

Veja também País Caso Solange: diarista desaparecida é encontrada morta em São Paulo; entenda o caso País Entenda tratamento de jovem com neuralgia do trigêmeo, considerada 'a pior dor do mundo'

Críticas da sociedade

Ainda conforme Bruna, muitas pessoas desaprovam a condição dela e da mãe de viverem em uma lanchonete há cerca de cinco meses. "Até que ponto duas mulheres podem incomodar tanto moradores de uma das regiões mais nobres do país? O que fizemos ou fazemos de errado?", reclamou.

"A gente não tem 'perfil' de morador de rua, né? Já falei e repito: Todo mundo tem problemas dentro de casa e ninguém está longe de passar pelo que nós agora estamos passando", disse.