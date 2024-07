Doença de Newcastle: governo sacrifica mais de 7 mil aves após diagnóstico

Um estabelecimento de produção de aves destinada ao abate, localizado no município de Anta Gorda (RS), apresentou animais com a Doença de Newcastle (DNC). O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou que o local de avicultura comercial de corte foi identificado como foco e mais de 7 mil aves precisarão ser sacrificadas.

Em nota, o ministério informou que o diagnóstico foi feito pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como laboratório de referência internacional para o diagnóstico da DNC.

A Doença de Newcastle é conhecida por ser uma enfermidade viral que contamina aves domésticas e silvestres. Dentre os sintomas, estão sinais respiratórios, seguidos por manifestações nervosas, assim como por diarreia e edema da cabeça.

O caso foi investigado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi).

Consumo de carne de frango e ovos permanece seguro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o consumo de produtos avícolas permanece seguro após a detecção de foco da doença Newcastle (DNC). Em entrevista, nesta quinta-feira (18), ele reforçou que não precisa de receio para continuar consumindo carne de frango e ovos.

"Tivemos a confirmação ontem (quarta, 17) de caso de Newcastle, mas foram tomadas todas providências de isolamento É importante tranquilizarmos a população que a Newcastle não é uma zoonose transmissível". Carlos Fávaro Ministro da Agricultura

Além disso, o ministro declarou que não há notícia de novos focos no entorno do aviário onde foi detectado a Newcastle. "Não há mortandade de animais no entorno do aviário e nenhum sintoma de que isso se propagou", disse Fávaro.

Plano de contingência da doença

Seguindo o Plano de Contingência de Influenza Aviária e Doença de Newcastle, a Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Mapa, realizará os procedimentos recomendados, como:

Sacrifício de todas as aves do estabelecimento;

Desinfecção do local;

Interdição imediata do estabelecimento, com suspensão das movimentações de aves desde o primeiro atendimento pela Seapi.

"Também será realizada investigação complementar em raio de 10km ao redor da área de ocorrência do foco, além de outras medidas que forem necessárias conforme avaliação epidemiológica", detalhou o Mapa.

O que é a doença de Newcastle?

A doença de Newcastle é uma doença viral que afeta aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas.

Segundo o Ministério, o estabelecimento avícola foi "imediatamente interditado" e as aves serão eliminadas. Os últimos casos no País haviam sido registrados em 2006 em aves de subsistência em Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.