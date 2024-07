Espaço aéreo brasileiro não foi impactado por apagão cibernético, diz FAB; Anac monitora situação

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), informou que não foi afetada pelo apagão cibernético ocorrido na madrugada desta sexta-feira (19), destacando que o sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, incluindo todos os equipamentos e softwares, operam normalmente.

Dessa forma, segundo a FAB, não houve impacto nos serviços de navegação aérea no País, "mantendo-se o elevado nível de segurança das operações", destacou o órgão.

Em relação aos voos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que monitora a situação e mantém contato com os operadores aéreos e aeroportuários para avaliar e minimizar eventuais impactos no setor aéreo. Devido ao apagão, operações de companhias aéreas internacionais foram afetadas, com suspensão de voos em alguns países.

"É importante destacar que, em casos de atrasos de voo, cancelamento ou interrupção do serviço, aplicam-se as disposições da Resolução nº 400 da Anac, que trata das condições gerais de transporte aéreo", diz a agência, em nota.

Pela RES 400, quando um voo sofre atrasos acima de 30 minutos ou é cancelado, a empresa aérea deve cumprir uma série de procedimentos, incluindo manter o passageiro informado sobre remarcação de horário e, de acordo com o tempo de espera, conceder assistência material.

A Anac destaca, ainda, que a assistência material é oferecida nos casos de atraso, cancelamento, interrupção de voo e preterição (negativa) de embarque. A assistência deve ser oferecida gratuitamente pela empresa, independentemente dos motivos do atraso/cancelamento/preterição. Ela será fornecida de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento do atraso, cancelamento ou preterição de embarque.

Check-ins foram afetados

Em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos reforçou que o apagão cibernético global ocorrido não afetou o controle de tráfego aéreo do País, mas impactou de forma pontual as operações de check-ins de algumas companhias aéreas.

Em comunicado nas redes sociais, a Azul Linhas Aéreas recomenda que, devido à instabilidade global nos sistemas, os clientes com voos marcados para esta sexta cheguem ao aeroporto com mais antecedência. "Atrasos de voos podem acontecer. Sabemos como isso pode afetar sua jornada e esperamos que o problema seja resolvido em breve", disse a Azul.