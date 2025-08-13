Carmelo Neto recebe aval da Alece e passa a se chamar Carmelo Bolsonaro
A Mesa Diretora da Casa decidiu autorizar a mudança mesmo com o parecer contrário da Procuradoria-Geral da Alece
O deputado estadual Carmelo Neto (PL) recebeu aval, por unanimidade, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para alterar o nome parlamentar e homenagear o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Agora, o mandatário passará a ser chamado de Carmelo Bolsonaro.
O requerimento foi enviado pelo deputado no último dia 30 de julho. Em 5 de agosto, a Procuradoria-Geral da Casa se posicionou contra o pedido. Contudo, em reunião da Mesa Diretora, na tarde desta quarta-feira (13), a alteração do nome do parlamentar foi aprovada.
Atualmente, o político está licenciado do mandato por 120 dias. Quem exerce a função é o suplente, David Proarmas.
Carmelo é um forte apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará, e tem se manifestado contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relacionadas ao antigo mandatário.
"A gente está vendo o esforço de calar o presidente Bolsonaro o tempo inteiro por parte Judiciário, do ministro Alexandre de Moraes, que as grandes democracias do mundo já estão vendo as arbitrariedades que ele tá cometendo, estão classificando como ditador. [...] Eu alterei meu nome parlamentar, agora é Carmelo Bolsonaro, do ponto de vista legal aqui na casa legislativa, na casa do povo, dar voz ao ex-presidente que está sendo censurado, calado, vítima de uma arbitrariedade", justificou à época em que solicitou a mudança.