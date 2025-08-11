Carmelo Neto pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro na prisão domiciliar

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A solicitação foi registrada na última quinta-feira (7).

Ainda não houve decisão sobre a demanda do parlamentar cearense. Aliados do ex-presidente têm feito pedidos à Suprema Corte para permissão de visitas na residência.

O ex-mandatário está preso em domicílio desde o dia 4 de agosto, após decisão de Moraes. Bolsonaro é investigado por suposta participação na tentativa de golpe de estado no dia 8 de janeiro de 2023.

Deputados, empresários e familiares conseguiram autorização da Justiça para visitar o ex-presidente com datas pré-agendadas.