Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Trump lamenta condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe: 'Era um bom homem'

No dia 15 de julho, Trump garantiu que não é amigo de Bolsonaro, mas criticou o Brasil por investigar o ex-presidente

Escrito por
e
(Atualizado às 19:41)
Mundo
Trump ao lado de Bolsonaro
Legenda: É a primeira vez que o líder norte-americano se manifesta sobre Bolsonaro depois de um hiato após aplicar as taxas de 50% contra os produtos brasileiros
Foto: ALAN SANTOS/Brazilian Presidency/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, chamou a condenação de seu aliado brasileiro de extrema-direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por acusações de conspiração para golpe na quinta-feira (11) de "muito surpreendente".

"Eu achava que ele era um bom presidente do Brasil, e é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disse Trump a repórteres. "Ele era um bom homem”, complementou.

É a primeira vez que o líder norte-americano se manifesta sobre Bolsonaro depois de um hiato após aplicar as taxas de 50% contra os produtos brasileiros para defender Bolsonaro.

Veja também

teaser image
Mundo

FBI afirma ter encontrado rifle usado para matar Charlie Kirk

teaser image
Mundo

FBI divulga imagens de suspeito de envolvimento na morte do ativista Charlie Kirk

teaser image
Mundo

Parlamentares franceses recomendam proibição de redes sociais para menores de 15 anos

No dia 15 de julho, Trump garantiu que não é amigo de Bolsonaro, mas criticou o Brasil por investigar o ex-presidente sobre tentativa de golpe.

"O presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo do Brasil, lutou muito pelo povo do Brasil. Ele negociou acordos comerciais contra mim pelo povo do Brasil e foi muito duro", alegou o republicano em entrevista coletiva.

"Olha, ele não é como um amigo meu, é alguém que eu conheço. E eu o conheço como um representante de milhões de pessoas. Brasileiros são ótimas pessoas. [...] Querem colocá-lo na cadeia. Acho que é uma caça às bruxas e acho muito lamentável. Ninguém está feliz com o que o Brasil está fazendo porque Bolsonaro era um presidente respeitado", acrescentou Trump.

Condenação de Bolsonaro e outros sete réus no STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta terça-feira (11) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e os outros sete réus do "núcleo crucial" da tentativa de golpe de Estado no Brasil orquestrada em 2022.

O presidente do órgão colegiado, ministro Cristiano Zanin, foi o último a votar, após a ministra Cármen Lúcia, e acompanhou a maioria dos ministros e reconheceu integralmente a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Após o voto, ele detalhou seu posicionamento para cada um dos acusados e foi iniciada a dosimetria das penas.

Assuntos Relacionados
Trump ao lado de Bolsonaro
Mundo

Trump lamenta condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe: 'Era um bom homem'

No dia 15 de julho, Trump garantiu que não é amigo de Bolsonaro, mas criticou o Brasil por investigar o ex-presidente

Redação e AFP
Há 54 minutos
Homem apontado como possível suspeito de envolvimento na morte de Charlie Kirk por um atirador procurando pelo FBI
Mundo

FBI divulga imagens de suspeito de envolvimento na morte do ativista Charlie Kirk

Órgão federal norte-americano continua buscas pelo atirador, responsável pelo assassinato na quarta (10)

Redação
11 de Setembro de 2025
Agentes do FBI
Mundo

FBI afirma ter encontrado rifle usado para matar Charlie Kirk

Arma foi localizada em uma área de mata por onde o atirador fugiu

Redação e AFP
11 de Setembro de 2025
11 de Setembro: veja antes e depois e relembre atentado que mudou o mundo
Mundo

11 de Setembro: veja antes e depois e relembre atentado que mudou o mundo

Ataque de terroristas da Al Qaeda resultou na morte de quase três mil pessoas

Mylena Gadelha
11 de Setembro de 2025
Adolescente usando smartphone no sofá, concentrado na tela, com fundo de ambiente doméstico bem iluminado e ambiente tranquilo, ilustrando recomendação dos parlamentares franceses de proibição do uso de redes sociais por menores de 15 anos
Mundo

Parlamentares franceses recomendam proibição de redes sociais para menores de 15 anos

Políticos ainda afirmaram que pessoas com idades entre 15 e 18 anos deveriam seguir um "toque de recolher digital" noturno

Redação e AFP
11 de Setembro de 2025
A Polônia conta com Sistema Nacional de Informação de Drones (KSID), desde o ano passado
Mundo

Espaço aéreo no leste da Polônia sofre restrições em meio a tensões com Moscou

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, vários drones lançados por Moscou entraram no espaço aéreo polonês

AFP e Redação
11 de Setembro de 2025
Imagem mostra o presidente da Argentina, Javier Milei, usando óculos de grau com armação na cor preta e semblante sério enquanto fala sobre fundo roxo, ilustrando veto ao aumento de verbas das universidades.
Mundo

Milei veta aumento de verbas para universidades na Argentina

Presidente defendeu que recursos poderiam desequilibrar as contas públicas

Redação e AFP
11 de Setembro de 2025
Charlie Kirk
Mundo

Morte de Charlie Kirk: veja o que se sabe sobre atentado contra aliado de Trump

Um suspeito do crime foi detido, mas liberado ainda na noite dessa quarta-feira (10)

Redação e AFP
11 de Setembro de 2025
Momento em que Charlie Kirk foi baleado, mostrado em capturas de vídeo
Mundo

Ativista de ultradireita Charlie Kirk morre após ser baleado em universidade, nos EUA

Jovem era aliado do presidente americano Donald Trump

Lucas Monteiro
10 de Setembro de 2025
Estudante armada em escola de Mendonza
Mundo

Adolescente entra armada em escola na Argentina e efetua disparos

Após atirar para o ar, a estudante permaneceu cinco horas no pátio da instituição. Ninguém foi ferido

Redação
10 de Setembro de 2025
Grande protesto na França com muitas pessoas segurando faixas e bandeiras, manifestando contra políticas de Macron e expressando apoio a diversas causas sociais.
Mundo

'Bloqueiem tudo': onda de protestos pela França acontece nesta quarta-feira (10)

Manifestantes vão às ruas contra nomeação de novo premiê, cortes orçamentários e governo do país

Redação
10 de Setembro de 2025
João Paulo Silva Oliveira
Mundo

Português que ofereceu 500 euros por 'cabeças de brasileiros' está proibido de usar redes sociais

João Paulo Silva Oliveira foi solto na terça-feira (9) e deverá cumprir medidas condicionantes enquanto aguarda julgamento

Redação
10 de Setembro de 2025
Drones russos são abatidos na Polônia após país sofrer violação do espaço aéreo
Mundo

Drones russos são abatidos na Polônia após país sofrer violação do espaço aéreo

A incursão obrigou a Otan a mobilizar suas defesas antiaéreas

Redação e AFP
10 de Setembro de 2025
Esta combinação de imagens mostra a Governadora do FED, Lisa Cook, a esquerda, e o presidente dos EUA, Donald Trump, falando, a direita, ilustrando decisão da Justiça do EUA que proíbe temporariamente Trump de demitir Lisa
Mundo

Justiça dos EUA proíbe temporariamente Trump de demitir diretora do Fed, Lisa Cook

Funcionária rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e entrou com ação no Judiciário

Redação e AFP
10 de Setembro de 2025
Fotos do português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’
Mundo

Português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’ é preso

O denunciado tem antecedentes policiais por crimes contra o patrimônio e deve se apresentar à autoridade judiciária competente

Redação
09 de Setembro de 2025
Incêndio no prédio administrativo do governo do Nepal, em Katmandu, durante protestos que matou Rajyalaxmi Chitrakar, esposa do ex-primeiro-ministro, queimada viva
Mundo

Esposa de ex-primeiro ministro do Nepal morre após ser queimada viva em onda de protestos no país

Rajyalaxmi Chitrakar chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital

Redação
09 de Setembro de 2025
Protesto contra bloqueio de redes sociais no Nepal deixa 19 mortos
Mundo

Protesto contra bloqueio de redes sociais no Nepal deixa 19 mortos

Manifestações ocorreram após ministério nepalês anunciar o bloqueio de plataformas como Facebook e Youtube

Redação e AFP
09 de Setembro de 2025
Trem atinge ônibus no México e deixa pelo menos dez mortos e mais de 40 feridos
Mundo

Trem atinge ônibus no México e deixa pelo menos dez mortos e mais de 40 feridos

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão

Redação e AFP
09 de Setembro de 2025
Maggie competiu em provas de adestramento, cross country e salto em níveis locais
Mundo

Hipista de 80 anos morre após ser pisoteada por cavalo na Inglaterra

Ela sofreu fraturas e ferimentos no peito

Redação
09 de Setembro de 2025
Imagem mostra presidente da Argentina, Javier Milei, usando óculos de armação redonda e camiseta preta, em fundo azul, com expressão serena, ilustrando derrota sofrida pelo partido em eleições na Argentina
Mundo

Partido de Milei sofre dura derrota em eleição provincial considerada teste na Argentina

Pleito é considerado crucial às vésperas das eleições parlamentares de meio de mandato

Redação e AFP
08 de Setembro de 2025