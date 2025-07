Bolsonaro diz ser 'apaixonado' por Trump, mas nega relação com tarifaço dos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu, no Brasil por tentativa de golpe de Estado, disse, nesta terça-feira (15), ser "apaixonado" pelo presidente Donald Trump e pelo povo norte-americano, mas não sabe o que se passa na cabeça do republicano a respeito do "tarifaço" de 50% imposto recentemente ao País.

"O que passa na cabeça do Trump, eu não sei. Eu gosto dele, sou apaixonado por ele, pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos", mencionou Bolsonaro em entrevista ao portal Poder360.

O ex-mandatário, no entanto, negou que seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando nos Estados Unidos, esteja envolvido na taxação: "Negativo, ninguém está vibrando com taxação, não", afirmou.

Trump nega proximidade e chama Bolsonaro de 'conhecido'

Mais cedo, nesta sexta, Trump garantiu que não é amigo de Bolsonaro, mas voltou a criticar o Brasil por investigar o ex-presidente sobre tentativa de golpe.

"O presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo do Brasil, lutou muito pelo povo do Brasil. Ele negociou acordos comerciais contra mim pelo povo do Brasil e foi muito duro", alegou o republicano em entrevista coletiva.

"Olha, ele não é como um amigo meu, é alguém que eu conheço. E eu o conheço como um representante de milhões de pessoas. Brasileiros são ótimas pessoas. [...] Querem colocá-lo na cadeia. Acho que é uma caça às bruxas e acho muito lamentável. Ninguém está feliz com o que o Brasil está fazendo porque Bolsonaro era um presidente respeitado", acrescentou Trump.

PGR pede condenação de Bolsonaro

Nessa segunda-feira (14), a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a condenação do ex-presidente Bolsonaro e de outras sete pessoas envolvidas em uma tentativa de golpe de Estado iniciada em 2022.

A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes e faz parte das alegações finais, a última fase antes do julgamento dos acusados, que deve ser no próximo setembro.