Entenda o que são 'dias-multa' e saiba quanto Bolsonaro pode pagar à Justiça após condenação no STF

Além das penas privativas de liberdade, que são as sanções matemáticas, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus condenados no Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista também possuem dias-multa a pagar em suas penas. Essa modalidade de punição é prevista no Código Penal e deve ser considerada a partir do valor salário mínimo, segundo explicou ao Diário do Nordeste o advogado Leandro Vasques.

Bolsonaro, por exemplo, foi condenado pelos ministros a pagar 124 dias-multa. Isso significa que o pagamento é multiplicado 124 vezes pelo valor do salário mínimo à época dos fatos julgados. Nesse caso, em 2022 o montante era de R$ 1.212, o que daria mais de R$ 150.288,00.

O advogado pontuou, entretanto, que quando houver o trânsito em julgado da ação penal, após os recursos da defesa, o valor dos dias-multa será atualizado para o ano em que pena começa a ser cumprida.

Como é o pagamento dos dias-multa?

Conforme Leandro Vasques, os dias-multa devem ser depositados em uma conta oficial da Justiça, que será definida pela Vara de Execução Penal. Após o trânsito em julgado, o caso é transferido para esse tipo de vara, que deve ser no Distrito Federal, onde o juiz definirá os dias de pagamento e onde eles deverão cumprir a pena, no caso do regime fechado.

A dosimetria das penas foi definida após o término da votação dos ministros da Primeira Turma do STF. No caso de Bolsonaro, a pena de 27 anos e 3 meses de prisão será cumprida inicialmente em regime fechado, mas a defesa pode pedir flexibilização por conta da idade e do estado de saúde do ex-presidente. Mas, até lá, a condenação é:

24 anos e 9 meses de reclusão;

2 anos e 6 meses de detenção.

Veja as penas dos condenados da trama golpista