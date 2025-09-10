Duração do voto de Fux passa de 12 horas e já supera o tempo de voto de Moraes e Dino juntos

A votação do ministro Luis Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), já passa de 12 horas de duração. O magistrado apresenta seus argumentos e votos no caso da tentativa de golpe de Estado, nesta quarta-feira (10).

O voto de Fux iniciou às 9 horas da manhã de hoje, e estava previsto, inicialmente, para seguir até as 12 horas.

A fala do magistrado já tem o dobro do tempo usado pelo relator, ministro Alexandre de Moares, e já tem nove vezes mais tempo do que o que foi usado pelo ministro Flávio Dino em seu parecer no mesmo caso.

Ao iniciar a manifestação, Fux destacou os princípios do STF e falou sobre o dever de proteção da Constituição.

"Não compete ao STF realizar um juízo político, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal", pontuou.

Em seguida, o ministro afirmou, durante análise das preliminares (questões processuais anteriores ao mérito), que o julgamento é contra pessoas sem prerrogativa de foro.

Por isso, o STF tem "incompetência absoluta" para o julgamento. Luiz Fux elogiou o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e disse que chegar ao seu posicionamento foi um trabalho de "extrema dificuldade".