Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Filhos de Bolsonaro pedem anulação do julgamento sobre trama golpista após voto de Fux

Ministro declarou que a Primeira Turma do STF não tem competência para julgar a ação penal

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
foto de Jair Bolsonaro ao lado dos filhos Flávio, Eduardo, Carlos e Jair Renan
Legenda: Flávio, Eduardo e Jair Renan usam o argumento de que o processo deveria ter sido julgado pelo Plenário
Foto: Reprodução / Redes sociais

Os filhos de Jair Bolsonaro pediram a anulação do julgamento sobre a trama do golpe, após o ministro Luiz Fux declarar que a Primeira Turma do Supremo não tem competência para julgar a ação penal.

Aproveitando o discurso de voto do ministro, Flávio, Eduardo e Jair Renan usam o argumento de que o processo deveria ter sido julgado pelo Plenário e aproveitam a tese para tentar anular a eventual condenação de Bolsonaro.

Para sustentar o argumento, o deputado federal Eduardo Bolsonaro citou uma frase dita por Fux durante o julgamento. 

"Já houve casos em que o STF anulou processos inteiros por incompetência. Aqui, estamos diante de uma incompetência absoluta, impossível de ser ignorada", disse Eduardo.

O deputado disse ainda que os ministros que acompanharem Alexandre de Moraes e sejam favoráveis à condenação de seu pai "correm seríssimo risco de ser sancionados" pela Lei Magnitsky.

"A Lei Magnitsky é clara ao mencionar que quem presta suporte aos sancionados incorre nas mesmas punições. Quem acompanha Moraes nessa notória perseguição, votando pela condenação de Bolsonaro, seu entorno e pessoas simples envolvidas nos atos de 8 de janeiro, corre um seríssimo risco de ser sancionado também", afirmou.

Para o senador Flávio Bolsonaro, o processo contém "nulidades incontestáveis". Já o vereador Jair Renan opinou que o julgamento se define como uma "inquisição".

Veja também

teaser image
PontoPoder

Quantos votos são necessários para condenar Bolsonaro? Entenda processo do julgamento

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro pode pegar quantos anos de prisão se condenado? Entenda dosimetria da pena no STF

'Incompetência absoluta'

Nesta quarta (10), Fux disse que a Corte não tem competência para julgar os réus, pois eles não possuem prerrogativa de foro: "Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa Corte, e concluo pela incompetência absoluta para o julgamento", disse, analisando a primeira preliminar.

Para o ministro, a ação deveria ser julgada no Plenário do STF. "Ao rebaixar a competência original do plenário para uma das turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam esterilizar a formar de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. A Constituição Federal não se refere às Turmas, ela se refere ao plenário, e seria realmente ideal que tudo fosse julgado pelo plenário do STF com a racionalidade funcional", afirmou.

Após o voto de Fux, que será concluído nesta tarde, votam ainda os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O julgamento deve ser concluído nesta sexta-feira (12).

Julgamento

O STF analisa, nesta semana, a autoria individual dos oito réus envolvidos em uma série de atos criminosos praticados entre julho de 2021 e 8 de janeiro de 2023 — data que marcou os atos golpistas na sede dos Três Poderes, em Brasília.

Os movimentos, segundo Moraes, foram planejados para manter o grupo definitivamente no comando do País, impedindo a "republicana e democrática" alternância de poder. "Quiseram se perpetuar no poder ignorando a democracia. É o golpe de Estado", afirmou o magistrado.

O STF julga a ação penal 2668, que trata de denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República (PGR). São acusados 31 réus, divididos em quatro núcleos:

  • Núcleo 1: envolve oito réus, incluindo Bolsonaro, e é considerado o núcleo "central" ou "crucial" da articulação golpista;
  • Núcleo 2: conta com seis réus que são acusados de disseminar informações falsas e ataques a instituições democráticas;
  • Núcleo 3: é formado por dez réus associados a ataques ao sistema eleitoral e à preparação da ruptura institucional;
  • Núcleo 4: sete réus serão julgados por propagação de desinformação e incitação de ataques às instituições.

Quais são os crimes julgados?

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado;
  • Participação em organização criminosa armada;
  • Dano qualificado;
  • Deterioração de patrimônio tombado.
Assuntos Relacionados
Inácio Aguiar

Elmano faz troca na equipe: Hugo Figueiredo assume o comando da Etice

Engenheiro deixou, recentemente, o comando do Porto do Pecém e volta à gestão Elmano de Freitas

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Foto de Mauro Cid
PontoPoder

Com voto de Fux, STF tem maioria para condenar Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado

Para Fux, o delator Mauro Cid não deve ser condenado por integrar organização criminosa

Redação
Há 1 hora
Ilustração mostra projeto da fachada do futuro Hospital Universitário (HU) da UFCA
PontoPoder

Alece aprova doação de terreno à UFCA para construção de hospital universitário em Juazeiro do Norte

Equipamento foi anunciado no ano passado e demandará um investimento de R$ 260 milhões

Marcos Moreira
Há 1 hora
foto de Jair Bolsonaro ao lado dos filhos Flávio, Eduardo, Carlos e Jair Renan
PontoPoder

Filhos de Bolsonaro pedem anulação do julgamento sobre trama golpista após voto de Fux

Ministro declarou que a Primeira Turma do STF não tem competência para julgar a ação penal

Redação
Há 2 horas
Luiz Fux durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
PontoPoder

Luiz Fux abre nova divergência e defende que não há golpe sem deposição de governo eleito

Ministro é o terceiro a se manifestar no julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos na trama golpista

Marcos Moreira e Luana Severo
Há 2 horas
Foto do ex-governador Ciro Gomes, réu em processo por violência política de gênero, segurando um microfone
PontoPoder

MPE cobra julgamento de caso envolvendo ofensas de Ciro a Janaína e requer aplicação de cautelares

Parecer do órgão foi apresentado após novos desdobramentos da ação penal eleitoral

Bruno Leite
Há 2 horas
Luiz Fux discursa no STF
PontoPoder

Fux afasta atentado contra democracia e alega que petições por intervenção militar não são crimes

Ministro apresenta argumentos no processo da trama golpista

Luana Severo
10 de Setembro de 2025
'Não configuram crimes', diz Fux sobre acampamentos em frente a quartéis
PontoPoder

'Não configuram crimes', diz Fux sobre acampamentos em frente a quartéis

Declaração surgiu durante sessão do julgamento de Bolsonaro e outros setes réus por participação em suposta trama golpista

Redação
10 de Setembro de 2025
O primeiro a apoiar em Plenário a ida de Luiz Fux para o STF foi o senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
PontoPoder

Saiba quem indicou Luiz Fux e os demais ministros ao STF

Na época, ele recebeu 68 votos favoráveis e dois contrários ao cargo

Redação
10 de Setembro de 2025
Duas mulheres e um homem posam sorridentes para foto em ambiente interno. A mulher à esquerda usa camisa branca e colete preto, o homem ao centro veste terno azul e camisa clara, e a mulher à direita está de blazer verde sobre blusa preta
PontoPoder

Augusta Brito assume Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal

A senadora cearense também foi Procuradora da Mulher na Alece

Luana Barros
10 de Setembro de 2025
Foto mostra Luiz Fux durante o julgamento da Primeira Turma do STF
PontoPoder

Fux rejeita condenação por dano ao patrimônio: 'A responsabilização é absolutamente inviável'

Julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos na trama golpista segue com o voto do ministro, o terceiro a se manifestar

Marcos Moreira
10 de Setembro de 2025
Carla Zambelli em discurso na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Presa na Itália, Carla Zambelli participa, por videoconferência, de audiência da CCJ sobre mandato

A reunião sobre o tema foi realizada nesta quarta-feira (10) com o intuito de analisar a perda de mandato da parlamentar

Redação
10 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Município de Horizonte se prepara para entrar no mapa da produção automotiva no Nordeste

Prefeito Nezinho Farias destaca a perspectiva de crescimento econômico com o anúncio ocorrido nesta semana

Inácio Aguiar
10 de Setembro de 2025
Fux cita Mensalão e diz que crime de organização criminosa 'exige mais do que a reunião de vários agentes'
PontoPoder

Fux cita Mensalão e diz que crime de organização criminosa 'exige mais do que a reunião de vários agentes'

Ministro é o terceiro a votar no julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos

Marcos Moreira
10 de Setembro de 2025
ministro Luiz Fux gesticulando durante julgamento da chamada trama golpista, na primeira turma do stf
PontoPoder

Com voto de Fux, STF forma maioria para validar delação premiada de Mauro Cid

Primeira Turma julga ação penal sobre tentativa de golpe de Estado

Redação
10 de Setembro de 2025
Luiz Fux no plenário do STF
PontoPoder

O que acontece se Fux divergir da condenação de Bolsonaro ou pedir vista? Entenda

O ministro afirmou que o STF não tem competência para julgar os envolvidos na tentativa de golpe de 2022

Luana Severo e Matheus Facundo
10 de Setembro de 2025
Luiz Fux durante o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
PontoPoder

Luiz Fux vota pela suspensão da ação contra Alexandre Ramagem em julgamento da trama golpista

Ministro é o terceiro a votar no julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos

Marcos Moreira
10 de Setembro de 2025
Luiz Fux discursa no plenário do STF
PontoPoder

Fux vota para acolher acordo de delação de Mauro Cid e benefícios propostos pela PGR

O ministro acredita, porém, que o STF não tem competência para julgar a ação penal

Luana Severo
10 de Setembro de 2025
Luiz Fux apresenta voto na Primeira Turma do STF
PontoPoder

Fux fala em 'tsunami de dados' e diz evitar citar nome de colegas: 'Desconfortável e deselegante'

Ministro é o terceiro a votar no julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos na trama golpista de 2022

Marcos Moreira e Matheus Facundo
10 de Setembro de 2025
Fux defende anulação de todo o processo por 'incompetência' do STF para julgar os réus
PontoPoder

Fux defende anulação de todo o processo por 'incompetência' do STF para julgar os réus

Na sequência, vão se manifestar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin

Redação
10 de Setembro de 2025